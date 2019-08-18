Beşiktaş'ta büyük kriz! Yedek kulübesinden ayrıldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.
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Geçen sezonun tamamlanmasının ardından Şenol Güneş'in görev süresinin bitmesiyle Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Alexis Medel, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü.
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Ruiz ve Boyd da ilk maçlarına çıktı
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.
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Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.
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Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas'ta takımlarını yalnız bıraktı.
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Sivasspor'da 6 yeni isim sahada
Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı.
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Çalımbay, Beşiktaş karşısında, Mamadou Samassa, Goiano Teixeria, Ondele Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Yatabare 11'ini sahaya sürdü.
Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi.
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Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki sezonun ilk müsabakasında, tribünlerin önemli bir bölümü doldu.
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Her iki takım da ısınmaya "Cemil Usta sezonunda tüm takımlara başarılar dileriz", maça ise "Afetlere hazır ol" yazılı pankartlarla çıktı.
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Samassa’nın durumu iyi
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde ilk yarının sonunda Tyler Boyd ile yaşadığı çarpışmanın ardından bilincini kaybeden Mamadou Samassa’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Çarpışmanın ardından tedavisinin yapılması için saha kenarına gelen Samassa, bir anda bilincini kaybederek yere düşmüştü. Sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırılan Samassa, beyin tomografisine girdi.
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Ağlama krizine girmesi sebebiyle tomografisi yarım kalan Samassa’nın sakinleşmesinin ardından yeniden tomografi çekimi yapıldı.
Çekilen tomografi sonucunda oyuncunun bir problemi olmadığı öğrenilirken, Samassa’nın bir gün hastanede müşahade altında kalacağı ve ardından taburcu edileceği belirtildi.
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Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
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Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı.
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Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak’ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.