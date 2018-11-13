Beşiktaş'ta büyük kriz! Tam 4 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş’ta ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı. Futbolculara yapılan ödemelerdeki düzensizlikler artık sahaya direkt yansıyor.
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Önceki sezonlardaki gibi iştahlı oynamayan futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş de motive etmekte çok zorlanıyor. Bu durum ligde son sıralarda yer alan ve Beşiktaş önüne hocasız çıkan Sivasspor’a Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen maçta net olarak gözüktü. Yabancı oyunculara ödeme yapılırken yerlilerin bekletilmesi takım içinde ciddi sıkıntıya yol açmış durumda.
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Böylesi ciddi sıkıntılar yaşanırken, siyah-beyazlılar Şenol Hoca’nın göreve geldiğinden bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, lider Başakşehir’in de 9 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Yönetimin acil olarak ekonomik krizi çözmesi gerekiyor ancak şartlar Fikret Orman ve ekibini son derece zorluyor.
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Yönetim rahatsız
Takımın golcü transferine olan ihtiyacı da yönetimi kara kara düşündürüyor. Futbolcuların ödemelerini yapmakta bile zorlanan yönetimin ocak ayında golcü transferi yapabilmek için kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. En çok öne çıkan isim, senelik 5 milyon euro ücreti olan Pepe...
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Takıma katkısı çok az olan Vagner Love da 2 milyon euro kazanıyor. Ocak ayında iki yıldız oyuncunun gönderilmesi hâlinde yönetim bir nebze de olsa rahatlayacak. Ayrıca yönetim son maçlarda tribünlerden yükselen protesto seslerinden de çok rahatsız.
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2019 yılının mayıs ayında yapılacak seçim öncesi taraftarla arası açılan Başkan Fikret Orman'ın durumu düzeltmek amacıyla ocak ayında kaliteli bir golcü için ekonomik anlamda fedakârlık yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
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Tolgay Arslan isyan çıkardı
Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş’ta Tolgay Arslan krizi ciddi boyutlara ulaştı. Yıldız oyuncunun 11. haftadaki Başakşehir karşılaşmasının devre arasında yemek yemesi üzerine Sivasspor maçında kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak durumun gerçek sebebinin farklı olduğu ortaya çıktı.
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28 yaşındaki oyuncunun, yabancılara ödeme yapılırken yerlilerin bekletilmesi üzerine isyan bayrağı açtığı ve yaklaşık 750 bin avroluk alacağı için kulübü UEFA’ya şikâyet ettiği öğrenildi. Konu hakkında yönetimden henüz bir açıklama yapılmazken, Tolgay Arslan’ın süresiz olarak kadro dışı kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Oğuzhan Özyakup gidici
Sivasspor maçında verdiği hatalı pas sonrası gole sebep olan ve ardından tribünlerin yoğun protestosu sonrası Şenol Güneş tarafından hemen oyundan alınan Oğuzhan Özyakup'un morali oldukça bozuk.
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Yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da bu sezon 19 maça çıkan Oğuzhan, 2 gol ve 5 asist yaptı.
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"Sorumlu benim. Oyuncuya hesap kesersek oyuncu bulamayız. Oğuzhan hata yapabilir"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından, tribünlerden yükselen protesto sesleri hakkında konuşmuştu...