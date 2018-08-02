Beşiktaş'ta büyük kriz! 100 Milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fikret Orman, “Git” dedikleri halde gitmeyen oyuncuları olduğunu söyledi. Orman’ın kast ettiği isimlerin siyah beyazlılara toplam maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro’yu (100 milyon TL) bulacak. İşte detaylar...
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fikret Orman, “Git” dedikleri halde gitmeyen oyuncuları olduğunu söyledi. Orman’ın kast ettiği isimlerin siyah beyazlılara toplam maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro’yu (100 milyon TL) bulacak. İşte detaylar...
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yeni futbolcular için düzenlenen imza töreninde “Bizim ‘Git’ dediğimiz futbolcular var ama onlar da gitmiyor” diyerek, 3 oyuncusuna göndermede bulundu.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Yeni sezonla birlikte toplam maliyetleri yaklaşık 17 milyon Euro olan bu futbolcuların başında Veli Kavlak geliyor. Bir zamanlar takımın vazgeçilmezi olan Kavlak, yaşadığı omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlayamadı ve gözden düştü.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Güneş’in 3 sezondur şans vermediği Kavlak’a yönetimin “1 milyon Euro’nu verelim, kalan 700’ü de gideceğin kulüpten alırsın” teklifinde bulunduğu ama oyuncunun kabul etmediği öğrenildi.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Mustafa kiralık gitti yine Beşiktaş ödedi
2014-15 sezonun 2. yarısının sonlarında yaşadığı omuz sakatlığından sonra toparlanamayan ve bugün altyapıda çalışmalarını sürdüren Kavlak’ın siyah beyazlılara bu sezonla birlikte 3.5 sezonluk toplam maliyeti 5 milyon 560 Euro! Takımda doğru düzgün yer bulamayan bir diğer isim de Mustafa Pektemek.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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2015’te 4 yıllık mukaveleye imza atan Pektemek, 2016-17 sezonunu Medipol Başakşehir’de kiralık geçirdi ama yıllık 1.5 milyon Euro’luk alacağının 1 milyonunu yine Beşiktaş ödedi.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Pektemek, son 3 sezonda sadece 28 maça çıktı ama çoğu kupa maçı. Bunların içinde ilk 11 başladığı tek bir lig maçı yok! Buna karşın söz konusu 3 sezon için 4 milyon Euro kazandı. Bu sezon da kalırsa 1 milyon 700 bin Euro daha alacak. Yani toplam maliyet 5 milyon 700 bin Euro!
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Aras ligde sadece 7 dakika forma giydi
Ve bir diğer isim de Aras Özbiliz. 2015-16 sezonun 2. devresinde Spartak Moskova’dan 1 milyon 300 bin Euro’ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano’ya 300 bin Eurokarşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı ancak bunun 3’ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir maçta 7 dakika süre aldı.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Geçen sezon da 4’ü U21 ve 1’i de kupa olmak üzere sadece 5 maçta oynadı ve ikinci devre Moldova’nın FC Sheriff takımına kiralandı. 2015-16’daki tek devre için 600 bin Euro alan Aras, 2016-17 ve 2017-18 için de 1’er milyon Euro aldı. Aras, son iki sezon için de 1 milyon 500’er bin Euro alacak. Bonservis dahil, bu sezona kadarki maliyeti 3 milyon 600 bin Euro oldu (300 bin liralık kiralık geliri bonservisinden düşülmüştür).
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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27 yaşındaki kanat oyuncusu Aras Özbiliz, bu sezon da takımda kalırsa 1 milyon 500 bin Euro daha garanti ücret alacak ve böylece siyah beyazlılar toplam maliyeti 5 milyon 600 bin Euro’ya çıkacak.
Hürriyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş'tan rakibine yarım düzine gol! Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti. Maçın birbirinden güzel golleri ve özet görüntüleri için videoya tıklayınız...