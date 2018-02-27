Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ta büyük değişim! İşte kupa derbisi 11'i...
Fenerbahçe'yi, lig derbisinde 3-1 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş rotasyona gidiyor.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'yi bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş, ezeli rakibini bir kez daha devirmenin hesaplarını yapıyor... Lig'deki 3-1'lik zaferin ardından siyah beyazlılarda ilk 11 değişiyor.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Şenol Güneş, perşembe akşamı siyah beyazlı takımda ligdeki Trabzonspor maçını düşünerek kritik değişikliklere imza atacak. Quaresma ve Tolgay Arslan, dev derbide bu kez yedek soyunacak.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yedek kadrodaki oyuncuları Fenerbahçe'ye karşı sahaya sürmeyi planlayan Güneş, farklı bir kadro sahaya sürecek... İşte, Beşiktaş'ın, perşembe akşamı ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında olması beklenen muhtemel ilk 11'i...
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TOLGA ZENGİN
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GÖKHAN GÖNÜL
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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PEPE
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TOSİC
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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CANER ERKİN
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NECİP UYSAL
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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OĞUZHAN ÖZYAKUP
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LENS
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TALİSCA
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BABEL
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LOVE
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Kredimizi kaybettik!" Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği beraberliğini yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...