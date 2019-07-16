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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos
16 Temmuz 2019 - 11:22,

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi! FIFA...

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla transfer teklifleri alan Burak Yılmaz hakkında Çizme basınından flaş bir iddia geldi.

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İtalya basınına göre Burak, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

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Burak'ın İtalya'da oynamak istediği iddia edilirken transfer olduğu günden beri maaş alamadığı ifade edildi.

42 milyon euro alacağı var

2 milyon euro alacağı var!

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan 2 milyon euroya yakın alacağı olduğu ve iki haftadır sözleşmesinin feshedilmesini beklediği iddia edildi.

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Golcü futbolcunun avukatlarının Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşamaması durumunda ise FİFA'ya başvuracakları belirtildi.

6Beşiktaşa 1.5 milyon euro önerdiler

Beşiktaş'a 1.5 milyon euro önerdiler

Haberde, Lecce'nin Burak için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro teklif ettiği ancak bunun reddedildiği de ifade edilirken Lecce'nin bu transfer için sabırla beklediği de yazıldı.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Trabzonspor forması altında ligde 22 karşılaşmada oynayan Burak, 16 gol atarken 1 de asist yaptı. Burak 56 milli maçta ise 24 gol kaydetti.

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Ameliyat olan Burak Yılmaz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor...

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