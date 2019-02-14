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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
14 Şubat 2019 - 11:14,

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Bundan sonra...

Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve ekibi radikal bir karar aldı...

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Orman, ekonomik açıdan düze çıkmak için daralmaya gitmeleri gerektiğini sık sık dile getirirken yönetim, konuyla igili çalışmalarını sürdürüyor.

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Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda sezon başında 49 milyon Euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon Euro'da sabitlemeyi planlıyor.

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Hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için gelecek sezondan itibaren yeni transferler ve sözleşme uzatılacak isimlerle sadece net maaş üzerinden anlaşma yapılacak.

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Mukavelelerde maç başı, puana ve galibiyete bonus uygulamaları kaldırılacak. Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu yolla 10 milyon Euro daha tasarruf etmeyi planlıyor.

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Ayrıca gençleştirme politikası kapsamında yüksek maaşlı yıldızlar yerine maliyeti düşük, gelecek vadeden isimlerin kadroya katılması için çalışmalara ağırlık verilecek.

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BAZI FUTBOLCULARIN BONUS ANLAŞMALARI



BELHANDA: Her 25 maçta bir 250 bin Euro. Forma giydiği maçlarda alınan her 25 puan karşılığında ise 100 bin Euro.

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ADRIANO: Sözleşmesinde 'Beşiktaş Devler Ligi'ne kalırsa Barcelona'ya 1.7 milyon Euro bonus ödenir' maddesi yer alıyordu.

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LENS: 25 ve üstü her maçta 100 bin Euro. 35 ve üstü maç sayılarında ilaveten 50 bin Euro.

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FERNANDO: Forma giydiği 25. ve 50. resmi maça 250 bin Euro. Aynı zamanda şampiyon olunan sezonlarda hak edilmiş puan başı primlerinin (5 bin Euro) %25'i tutarında ek prim.

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FEGHOULI: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar. UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılan her sezon için ise 100 bin dolar.

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Beşiktaş kulübü geçtiğimiz günlerde devre arası transferleri için toplu imza töreni düzenlemişti...

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