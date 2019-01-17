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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: bjk.com.tr, Hürriyet Arşiv
17 Ocak 2019 - 13:43,

Beşiktaş'ta bir Ada yolcusu daha! Babel'den sonra...

Beşiktaş, Ryan Babel'i 2 milyon Euro karşılığında sezon sonuna kadar Fulham'a kiralamıştı.

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Beşiktaş'ta bir oyuncu daha İngiltere Premier League yolunda...

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Siyah-Beyazlıların bir diğer Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e de İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif geldiği öğrenildi.

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Kara Kartal, Sunderland'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Lens'i satın alma opsiyonunu kullanarak transfer etmişti.

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Satın alma bedeli olarak da Ada takımına 4 milyon Euro ödenmişti.

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Beşiktaş'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro isteyeceği öne sürüldü.

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31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı. Lens'in, İngiliz kulüplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)

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LENS

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Henry ve Viera'nın takımları puanları paylaştı!

Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Monaco ve Nice 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Thierry Henry'nin takımı Monaco, küme düşme hattından bu hafta da çıkamadı...

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