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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04 Ekim 2019 - 15:57,

Beşiktaş'ta ayrılık! Wolverhampton maçının ardından...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

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Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle teknik dirertör Abdullah Avcı'yla anlaşan Beşiktaş, kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendirdi.

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Lige 3-0'lık Sivasspor yenilgisiyle başlayan siyah beyazlılar 6. hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puanla 16. sırada yer aldı.

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Başkan Fikret Orman ise başkanlığı bırakacağını açıklayarak olağanüstü seçimli kongre kararı aldı.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği de tartışılmaya başlandı.

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Ligdeki 4-1'lik Trabzonspor yenilgisinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Wolverhampton'a da 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Avcı'ya olan tepkiler arttı.

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Avcı ise maçın ardından yaptığı açıklamada ise "Antrenörlüğümü kimse tartışamaz" diye sert bir çıkış yaptı.

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Öte yandan ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, iç transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Takvim'in haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı'nın devre arası için gönderilecek futbolcuları belirlediği ve bunu yeni yönetimle paylaşacağı gelen bilgiler arasında.

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Avcı'nın yerli futbolcuların durumu hakkında henüz bir görüş bildirmediği ve kalan maçlarda gösterecekleri performansa göre karar vereceği öğrenildi.

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İşte ara transfer döneminde Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak 6 isim:

11Tyler Boyd

Tyler Boyd

12Loris Karius

Loris Karius

13Abdoulay Diaby

Abdoulay Diaby

14Enzo Roco

Enzo Roco

15Rebocho

Rebocho

16Jeramine Lens

Jeramine Lens

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