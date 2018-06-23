Beşiktaş'ta 9 isim şoku! Güneş üstünü çizdi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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OĞUZHAN DIŞINDA BİR GELİŞME YOK
Gelecek sezon için iddialı bir takıma sahip olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, transferde henüz somut adımlar atılmadığı için istediği planları yapamıyor. Siyah-beyazlı takımda şu an için neredeyse hiçbir şey belli değil. Sözleşmesi uzatılan Oğuzhan Özyakup dışında bir gelişme yok.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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MITROVIC TRANSFERİNDE SON DURUM
Mitrovic için Club Brugge 3,5 milyon Euroluk teklif yaptı. Beşiktaş'taki performansı beğenilmediği için geçen sezon kiralanan Hırvat stoper, Tosic gittiği için kıymete binmiş durumda. Artık kadroda düşünülmeyen Negredo ve Love için tatmin edici bir teklif gelmemesi sebebiyle de golcü transferinde beklenen hamleler yapılamıyor. Burak Yılmaz gelmek için hazır, hatta Ümraniye Tesisleri yakınında ev bile tuttu ama Negredo ya da Love gitmedikçe bu transferin gerçekleşmesi de oldukça zor.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ATIBA DA SÖZLEŞME İMZALAMADI
Atiba'dan da beklenen sevindirici haber gelmedi. Şenol Güneş'in kalmasını istediği Kanadalı için siyah-beyazlı yönetim bir senelik yeni sözleşme teklifi yapmıştı. Ancak Atiba bu teklife henüz cevap vermiş değil.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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FERNANDES'TE SÖZLEŞME SORUNU
Manuel Fernandes gelmek istiyor ama 4 milyon Euro yıllık ücreti ve bonservis problemi transferi çıkmaza sürüklüyor.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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SAĞ BEK İÇİN İKİ ADAY VAR
Sağ bek için 2 aday var: Lang ve Peres. Beşiktaş'ın Lang için yaptığı 4 milyon avroluk teklifi Basel Kulübü büyük ihtimal kabul edecek. Eğer bir aksilik yaşanırsa alternatifte bekletilen Roma forması giyen Peres'e gidilecek.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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TOLGAY ARSLAN İÇİN TEKLİF VAR
Tolgay Arslan'ın ise ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alman Kulübü Stuttgart 6 milyon avroluk teklif yapmıştı ve taraflar anlaşmaya yakın. Eğer transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar Everton forması giyen Davy Klaassen ya da Manuel Fernandes'ten birini kadrosuna katacak.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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LENS İÇİN SON KARAR KAMPTA
Son olarak geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Jeremain Lens eğer kamp döneminde de yetersiz görülürse Süper Lig'den kendisini isteyen takımlardan birine kiralanacak.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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BOYKO İLE VEDALAŞILACAK
Siyah-Beyazlılar’a 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde katılan Denys Boyko’yla yıldızı bir türlü barışmayan Şenol Güneş, verdiği şansları değerlendirememesi sebebiyle Ukraynalı eldivene hep olumsuz bakmıştı.Bu durum sebebiyle Malaga’nın ardından geçen sezon son olarak Dinamo Kiev’e kiralanan 30 yaşındaki file bekçisiyle ilgili olarak kararını veren Güneş, kulüple 2 yıl daha kontratı bulunan Boyko’yla yolların ayrılmasını istedi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ARAS ÖZBİLİZ'İN ŞANSI HİÇ YOK
Teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda kendisine yer bulamayan isimlerden biri de Aras Özbiliz... 2016-17 sezonunun ara transfer döneminde takıma kazandırılan tecrübeli kanat oyuncusu, son olarak geçen sezon da Moldova Ligi ekibi Sheriff’e kiralanmıştı. Bu kulüpte 4 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe geri dönme kararı almıştı. Ancak Şenol Güneş, bu oyuncu için de olumsuz rapor verdi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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VAGNER LOVE KADRODA OLMAYACAK
Kara Kartal’ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, Beşiktaş’ta beklenen etkiyi gösterememişti. Geçen sezon 13 karşılaşmada 4 gollük performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in gönderilecekler listesinde yer aldı. Deneyimli oyuncuyla Brezilya Ligi ekiplerinden; Flamengo ve Palmeiras’ın ilgilendiği öğrenilirken Beşiktaş Yönetimi’nin Güneş’in kararı sonrasında bu futbolcuyla düşük bir bedel karşılığında yollarını ayırabileceği öğrenildi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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VELİ KAVLAK İÇİN SON BİR ŞANS
Omuz bölgesindeki sakatlık sebebiyle yaklaşık 3 sezondur ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve futboldan ayrı kalan Veli Kavlak da Şenol Güneş’in raporunda yer aldı. Kulüple 1 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönme azmini göz önünde bulunduran Şenol Güneş’in, çabasını yakından takip ettiği oyuncuyla ilgili olarak kararını yeni sezon kampı sonrasında vereceği kaydedildi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'ta gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda... Muhabirimiz İsmail Er, siyah beyazlı takımın gündemini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...