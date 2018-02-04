Beşiktaş'ta 5. ayrılık! Kiralık gidiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlı kulüpte sıcak saatler... Beşiktaş'ta kadro yapılanması çalışmaları sürüyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Ara transfer döneminde transferin eşiğinden dönen Beşiktaşlı oyuncu ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan fakat bekleneni bir türlü veremeyen Denys Boyko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan gönderilecek oyuncular arasında yer alan isimlerden Boyko'ya talip çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Son olarak ara transfer döneminde Belçika Ligi 1. Ligi ekiplerinden Club Brugge'ün kapısından dönen Ukraynalı file bekçisi ile ilgili ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu önemli bir paylaşımda bulundu ve Boyko'nun yeni adresini duyurdu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Roşu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'in Boyko'yu kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını duyurdu. Bu gelişme siyah beyazlı takımın taraftarlarını da sevindirdi.
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Siyah Beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleciyi elden çıkarmak için bir süredir büyük uğraş veriyordu.