Beşiktaşlıları kahreden haber! Quaresma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş tribünlerinin yıldızı ve taraftarın sevgilisi Quaresma'dan haber var...
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İşte siyah beyazlı taraftarları çok üzecek o haberin tüm detayları...
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Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor. Yaşanan maddi problemler ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginlik, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabilir.
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Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkan ve asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Ricardo Quaresma’nın devre arasında ayrılması gündemde.
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Portekizli yıldız, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiriyor. İlk geldiği 2010 yılında çok başarılı olamayan ancak 2015-2016 sezonundaki dönüşüye birlikte siyah-beyazlı kulüpte 2 şampiyonlu yaşayan Quaresma, Çin kulüplerinin radarına girdi.
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35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin’den 2 kulüp teklif getirdi.
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Çin Süper Ligi’nde Guangzhou Evergrande’nin 7 yıllık serisine son vererek, tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan Şanghay SIPG takımı, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Bir zamanlar Fenerbahçe’yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Şanghay SIPG kulübü, Quaresma için Beşiktaş’a 8 milyon Euro’luk bir teklif getirdi.
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Menajer aracılığıyla gelen teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da olumlu fikrini almasının ardından satış kararı aldı. Çin ekibi, Quaresma’ya ise yıllık 6 milyon Euro ücret teklif etti. Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde Vodafone Park’ta Genk ile oynanan maçta protesto edilmiş ve taraftarlarla tartışmıştı.
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Maç sırasında taraftarlara sus işareti yaptığı görülen Quaresma, “Bana da tepkiler vardı bunlar normal. Tecrübeli oyuncuyum ve bunları kaldırabilirim. Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım, sonra geri geldim. Fazlalık bensem, sorun bensem tekrar ayrılabilirim. Tepkilerini tekrar orantılı bir şekilde yansıtsınlar” ifadesini kullanmıştı.
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Ricardo Quaresma’nın bir diğer talibi ise yine Uzak Doğu’dan. Çin ekiplerinden Hebei China Fortune da Portekizli yıldızı transfer etmek istiyor. Bir dönem Ersan Adem Gülüm’ün de formasını giydiği Çin ekibi, bu konuda nabız yokladı. Quaresma’nın ocak ayında son kararı vereceği ve ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
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Siyah-beyazlı ekip, bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, bu da taraftarlarla takımın arasını açmıştı. Öte yandan yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncuların alacaklarında oluşan gecikmeler, takım içerisinde de huzursuzluklara neden olmuştu. Quaresma da bu süreçte gerilimden etiklenmiş ve saha içerisindeki agresif hareketleriyle dikkat çekmişti. (Yeni Şafak)
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"Ben Beşiktaş Kulübü'nü Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden almadım ki, Çağlayan Adliyesi'nde 450'nin üzerinde mahkemeden aldım"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Sporun geleceği aydınlık mı?" konulu panelde, Sivasspor maçındaki protestolara yanıt verdi...