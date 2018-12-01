Beşiktaşlı yıldızdan itiraf! 'Çok pişmanım...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlı takımın eski futbolcularından birinden çok tartışılacak sözler...
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Bir dönem Beşiktaş formasıyla boy gösteren tecrübeli oyuncu flaş bir itirafta bulundu... İşte o detaylar...
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2010 yılında Stuttgart'tan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekipte üç sezon forma giyen Roberto Hilbert, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kariyerini 2. Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'te sürdüren Hilbert, Beşiktaş'ın Sarpsborg deplasmanındaki muhteşem geri dönüşüyle ilgili olarak, ''Bu inanılmaz bir başarı. Takım harika bir mücadele sergiledi'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta geçirdiği yıllarla ilgili konuşan Hilbert, o dönem harika bir takıma sahip olduklarını belirtirken şu itiraflarda bulundu...
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- Beşiktaş'ta harika zaman geçirdim ve benim için muhteşem bir tecrübeydi. Bundan dolayı ayrıldığım için bir şekilde pişmanım diyebilirim. Ama böyle şeyler olabilir. Kimbilir, belki de bir gün geri dönerim! O dönem ayrılık nedenimle ilgili birçok dedikodu çıktı. Ama ben, sorunların ne olduğuna yönelik konuşan bir kişi değilim. İşle alakalı bur şeylerin olması normal.
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- Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Böyle bir kulüpte ve böyle bir taraftarın önünde oynadığım için gurur duyuyorum. Beşiktaş taraftarından son derece saygı görmek büyük bir onur.
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- Quaresma'nın nasıl oynadığını biliyordum. Bu nedenle iyi bir uyumumuz olduğunu düşünüyorum. Onunla oynarken hiç zorlanmadım. 15 yılı aşkın bir kariyerim var ve birçok kaliteli kanat futbolcusuyla hem karşılaştım, hem de beraber oynadım. Aralarındaki en iyilerden biri benim takım arkadaşımdı; Quaresma!
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- Galatasaray derbisinde Beşiktaş favori. Zor bir maç olacak. İki taraf da kaliteli oyunculara sahip. Ama ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Türkiye'de tüm derbiler fazlasıyla etkileyiciydi. Ama en özeli, İnönü'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız son derbiydi. Olcay'ın son dakika golüyle kazanmıştık. O maçı unutamam.
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- Mario Gomez halen çok yakın arkadaşım. Elbette Türkiye'de geçirdiği zaman ve ayrılığıyla ilgili onunla konuştum. Ama bunu söyleyemem, sır. Beşiktaş'ta beraber oynadığım en iyi üç oyuncuyu Guti, Manuel Fernandes ve Fabian Ernst. (Goal)