Beşiktaşlı yıldıza Çin kancası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş için transfer dönemi oldukça yoğun geçecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş için transfer dönemi oldukça yoğun geçecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Sezon başında çok transfer yapmayan ve takımı dört yeni oyuncuyla takviye eden Siyah-Beyazlılar devre arasında da 3 oyuncu transfer etmişti. Ancak Pepe ve Medel haricindeki oyuncuların performanslarından hiçte memnun olmayan teknik heyet ve transfer komitesi ekonomik sıkıntılara rağmen gidecek ve gelecek oyuncularla son yılların en kapsamlı transfer harekatını yapmanın planları içinde.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Kadronun yaşlı olmasının da etkisiyle bonservisli genç oyunculara öncelik tanımayı düşünen transfer komitesi, şampiyonluğun kaçması ve Şampiyonlar ligi gelirinden mahrum kalınacak olması sebebiyle önceliği yine tecrübeli kiralık oyunculara verecek. Siyah-Beyazlı yönetim için diğer bir seçenekte yine bonservisi elinde olan oyuncular olacak.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Bonservis bedeli ödenecek oyunculara kaynak sağlamak için de Quaresma dahil tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan başkan Fikret Orman ve transfer komitesinin şu anda 'kesinlikle satmayız' dedikleri bir oyuncu bile yok. Bu amaçla daha lig bitmeden gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve makul seviyeye ulaşan bonservis isteklerini futbolculara iletmeye başlayan Kara Kartalın kurmayları, futbolcu satışlarından ciddi bir gelir beklentisi içinde.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 8
TRANSFER KOMİTESİ TOSİC İÇİN KAPIYI 5 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR
Sezonun bitmesiyle satılma ihtimali yüksek olan isimlerden biri de Dusko Tosic. Beşiktaş'ta 3'üncü sezonunu geçiren ve Şenol Güneş ile taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Sırp oyuncuyla Çin kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladıkları ve Beşiktaş'ın da kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Menajerler vasıtası ile iletilen tekliflerin çok fazla uzatılmadan resmiyete dökülmesini ve rakamın 5 milyon Euro'dan aşağı olmamasını isteyen transfer komitesi, isteklerinin kabul görmesi halinde Çin kulüpleri ile masaya oturacak. 33 yaşında olan Tosic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek. 1 milyon 250 bin Euro garanti para alan Sırp stoperin Çin'den gelen yüksek rakamlı tekliflere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 8
"Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz!" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...