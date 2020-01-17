Beşiktaşlı yıldıza çılgın teklif! Güneş...

Cenk Tosun'u rekor bir fiyata Everton'a gönderen Beşiktaş'ta bir yıldız oyuncu daha İngiltere'ye gitmesi muhtemel. İşte o çılgın teklif...
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'u rekor bir fiyata Everton'a gönderen Beşiktaş'ta bir yıldız oyuncu daha İngiltere'ye gitmesi muhtemel. İşte o çılgın teklif...
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş' ta gösterdiği başarılı performansla çok iyi bir sezon geçiren Tosic'e İngiliz kulüplerinden Tottenham ile Fransız St.Etienne ciddi biçimde talip oldu. Daha önce de Tosic'le ilgilenen ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Tottenham'ın 8 milyon Euro'luk bir teklifle kulübün kapısını çalması bekleniyor.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Tottenham'lı yetkililerin Tosic'e de yıllık 3 milyon Euro teklif yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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GÜNEŞ KALMASINI İSTEDİ
Fransız kulüplerinden St.Etienne de ciddi biçimde Tosic'le ilgileniyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 14. sırada bulunan St.Etienne'nin hocası Gasset'in yönetime Sırp futbolcunun adını vermesi üzerine bu transferde hareketli dakikalar yaşanıyor.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Tosic'e St.Etienne'nin 8 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi iki kulüpten henüz resmi bir teklif almadı. Ancak yönetimin Tosic'i 10 milyon euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öğrenildi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Sol bek ve stoper olarak görev yapabilen Tosic'i özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in bırakmak istemediği ve yönetime rapor verdiği öne sürüldü.