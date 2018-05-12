Beşiktaşlı yıldıza çılgın teklif!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonluğu mucizelere, Şampiyonlar Ligi hedefini ise başka takımların insafına bırakan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
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Siyah-Beyazlılar'ı en çok kaygılandıran konu, 40 milyon euroyu bulan Devler Ligi gelirinin bu sezon kasaya girmeme ihtimali…
Foto: AJANSLAR
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FFP kıskacından kurtulan Kartal, bu kez de düşük bir bütçeyle hareket etmek zorunda kaldı. Ayağını yorganına göre uzatmak isteyen yönetim, oyuncu satışından da ciddi bir gelir bekliyor.
Foto: AJANSLAR
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RYAN BABEL'E SORULACAK
Beşiktaş'a Çin'den oldukça cazip bir teklif geldiği öğrenildi. Kadrosunda Belçikalı Axel Witsel ile Brezilyalı Pato'yu bulunduran Tianjin Quanjian takımı, Siyah-Beyazlılar'ın kapısını 13 milyon euroluk bir teklifle çaldı. Başkan Fikret Orman ve yönetimin teklife sıcak baktığı ve Babel'in de fikrini aldıktan sonra transfere yeşil ışık yakabileceği öğrenildi. Orman, transferin gerçekleşmesi için Babel'in gitmek istemesini ön koşul olarak sundu.
Foto: AJANSLAR
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SIRF PARA İÇİN SATMAYIZ
Başkan'ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi:"Geçen sezon devre arasında Deportivo'dan bedavaya aldık. Son yılların en isabetli devre arası transferi oldu. Bize çok şey kattı, biz de ona… Beşiktaş büyük ailedir. Sırf para için, futbolcumuzun mutlu olmayacağı bir teklife onay vermeyiz. Burada imzalar kalplere atılır. Ayrılan isimlerin hala kendini Beşiktaş'ın bir parçası olarak görmesi buna güzel bir örnek. Teklif iki tarafı da tatmin edecekse olur, hayırlısı."
Foto: AJANSLAR
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GİTMEK İSTER Mİ?
Babel'in gitmek isteyip istemeyeceğini sorulan bir yönetici, şunları söyledi:"Futboldan ve yaşamaktan son derece keyif alan bir insan. Yaz tatilini plajda değil de Kolombiya'nın, Brezilya'nın tehlikeli sokaklarında geçirebilen biri. Tam bir dünya vatandaşı… Çin'de yaşamak ilgisini çekebilir. Genç yaşta Arabistan'da top koşturmuş birisi için 'Gitmez' demek zor olur. Ama hangi kararı verirse versin Beşiktaş'ın çocuğudur ve onun için en iyisini isteriz (Güneş)