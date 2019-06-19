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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: A Spor
18 Haziran 2019 - 22:11,

Beşiktaşlı yıldıza 78 milyonluk çılgın teklif! Liverpool'un ardından...

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç yıldızı Dorukhan Toköz için Avrupa ekibi 12 milyon euroluk (yaklaşık 78 milyon TL) teklif yaptı.

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İşte detaylar...

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Siyah beyazlıların geçen sezon Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı ve kısa sürede takımın değişilmezleri arasına girmeyi başaran Dorukhan Toköz'ün taliplileri artıyor.

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Son olarak A Milli Takım'da da başarılı bir performans sergileyen Dorukhan için Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool talip olduğu iddia edilmişti.

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İtalyanlar yakın takipte!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz için İtalya'dan bir teklif daha geldi...

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor.

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Daha önce İtalya'nın Genoa ve Sassuolo ekipleri, genç yıldız için teklifte bulunmuştu.

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Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

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İtalyan ekibi, yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.

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Bu teklifi kabul etmeyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise oyuncu için 15 milyon euro istedi.

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1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak alınan Dorukhan'ın o dönem piyasa değeri 500-700 bin euro civarındaydı.

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 25 maça çıkan genç orta saha oyuncusu 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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