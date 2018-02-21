Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler: 'Size ne etti ki...'
Hürriyet yazarları, Kenan Başaran, Rüştü Reçber ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.
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Hürriyet yazarları, Kenan Başaran, Rüştü Reçber ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazar görüşleri...
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KENAN BAŞARAN: 16 DAKİKA SÜREN DÜŞ
MAÇ öncesi kimse “Beşiktaş ilk çeyrekte 10 kişi kalır” diye bir öngörüde bulunmadı, bulunamazdı. Vida atılınca, Bayern ‘favori’ konumunda ‘çok ağır favori’ye evrildi.Oysa Beşiktaş, maça kafa kafaya başladı. Ne yazık ki cüretkârlığı Vida’nın atılmasıyla ister istemez sekteye uğradı. Çünkü artık ne tempoya ayar vermek, ne topa hükmetmek ne de önde basmak mümkün olacaktı. Vida’nın atılmasındaki trajedi topun Beşiktaş’ın elindeyken pozisyonun doğmasıydı. Çağdaş futbolun temel ilkesini unuttu Beşiktaş. Nedir o? Şudur: Rakibin en tehlikeli olduğu an, sizin hücuma çıktığınız andır!Güneş, derhal Tosic’i oyuna almak istedi ancak sahadaki 10 kişi, öyle bir takım savunması yaptı ki , kararını ötelemek zorunda kaldı. Yine de aldığımız duygu şuydu: Bu sıcağa kar dayanmaz!
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LOVE, ONU ATMALIYDI
Beşiktaş daha öncesinde golü yese gam yemezdim. Ancak Müller’in attığı gol ağrıma gitti çünkü ‘pis, ucuz bir gol’dü. Çok öncesinde; 19’da Love’ın kaçırdığı pozisyon Beşiktaş namına bir kırılma anıydı. Bunu yazmalıydı Brezilyalı, bunu yazmalıydı... İkinci gol, üç pasta yenilen bir ‘bypass’ golüydü. Söz konusu üç pasta da Beşiktaş savunması hiçbir müdahalede bulunamadı. Bu aynı zamanda iki takımın arasındaki kalite farkının tescillendiği andı. Bu gol duygusal kırılma da yaşattı. Güneş, Love’ı çıkarıp Talisca’yı öne attı. Konya’daki gibi. Belli ki artık atmaktan ziyade yememeyi düşündü. Lakin bunun için çok öncesinde Caner’i oyundan almalıydı. Konya’da en çok top kaybı yapan, dün de pozisyon almakta zorlanan Caner ile başlanmasını da anlamakta zorlandım.
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3. gole bakın. Robben hiçbir mukavemetle karşılaşmadan topu taşıdı. Beşiktaş alan kapatmak yerine kale önünde sabit kalmayı yeğledi. Orta yapılırken de müdahelede gecikildi. Aynı gecikme Müller’in vuruş anında da sürdü. Sonrasının konuşmanın da bir manası yok zaten... Rövanş artık bir prestij maçına döndü. Artık seneye de burada olmak için lige yüklenmekten başka seçenek kalmadı.MAÇIN ADAMI ROBBEN
Elbette Beşiktaş’ın 10 kişi kalması büyük handikaptı zaten. Hollandalı yıldız da oyuna girdikten sonra siyah beyazlıların tüm savunma hattının dengesini bozan adam oldu.
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UĞUR MELEKE
Maça iyi başladık, santra stratejisi doğru muydu?
Anlamsız Caner tercihi dışında evet... Önde baskıyla başladık, Love umduğumuzdan çok daha öz güvenli ve hareketliydi. Kırmızı kart bir şanssızlık anı. Futbolda var bunlar.
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Kırmızı karttan sonra Güneş neyi yanlış yaptı?
Dünyada 10 kişi kalan ilk takım Beşiktaş değil, son da olmayacak. Ama Güneş sakin kalamadı. Kartın ardından hemen Talisca/Tosic, devrede de Caner/Gökhan değişikliği yapmalıydı.
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Bayern gibi bir takım 10 kişiyle durdurulabilir mi?
Siz doğruları yapar, sonucu beklersiniz. Oyuncu değişikliği için 60’ı beklemek şart mı? Tolgay size ne kötülük etti ki, ülkenin en iyi orta saha oyuncusunu yok ettiniz? Anlamak güç.
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RÜŞTÜ REÇBER:
Hem ülkemizde hem Almanya’da hem de futbolun konuşulduğu her yerde favori Bayern Münih’ti. Tabii ki Beşiktaş’ın bu noktaya gelene kadar ortaya koyduğu performans, Almanları bir nebze endişelendirse de, maç içerisinde gelişen bazı durumlar bu endişeleri ortadan kaldırdı. Beşiktaş, büyük ümitlerle gittiği Bayern deplasmanında maça da aslında çok iyi başladı. Ta ki Vida’nın atılmasına kadar... O an aslında düğüm çözüldü. Böyle maçlarda, bu tarz hatalara düşmemek gerekir. Ki 10 kişi kalan Beşiktaş bile, cesaretinden ödün vermeden, rakibini karşıladığı gibi etkili birkaç hücum da geliştirdi. Ama rakip Bayern Münih, sonuçta bir Alman panzeriydi. Sabırla oynamayı ve doğru işler yapmayı bilen bir takım, hele bir de rakibi 10 kişi kalmışsa, kendileri açısından her şeyin kolay olacağını da biliyordu.
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DiRENMEK ZORDU
Ve nitekim gelen ilk gol, onların da kafalarındaki tedirginliğin bittiği andı. İkinci yarı itibariyle, özellikle ikinci golden sonra Şenol Hoca’nın yaptığı değişiklikler aslında fark yememek üzerineydi. Fakat kalitesi, gücü ve tecrübesi belli olan Bayern takımına karşı direnmek çok kolay değildi. Ve nitekim de öyle oldu. 10 kişi kaldığınız zaman, uluslararası maçlarda hele rakip de dünya futbolunun en önemli takımlarından biriyse, işiniz çok zordur. Beşiktaş bu gerçekle yüzleşti. Sonuç itibariyle Beşiktaş, namağlup gittiği Şampiyonlar Ligi serüvenini dün noktaladı.
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11’E 11 OLSAYDI
Vida’nın unutmaması gereken bir şey var. Defans oyuncuları, topa müdahalesi garanti olmadığı müddetçe topa yatarak müdahale etmezler. Dün Vida’nın yapmış olduğu bu hata, Beşiktaş’ın belki de bu kadar büyük bir farkla yenilmesine sebep olmuştur. Burada Vida’yı suçlamıyorum. Ama Beşiktaş’a karşı saygı duyan bir Bayern takımı olduğunu, kendisi atılana kadar net bir şekilde görmüştük. Eğer 11’e 11 olsaydı, onların bu tedirginliklerini Beşiktaş belki de lehine çevirebilirdi.
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MAÇIN ADAMI: COMAN
Fransız futbolcu, kanat oyununda Beşiktaş’ın özellikle sağ tarafını çökertti. Hazırladığı pozisyonlarla, attığı golle karşılaşmaya damgasını vuran isimlerin başında gelmeyi başardı.
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"Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum" Şenol Güneş maç sonu 5-0'lık yenilgiyi yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...