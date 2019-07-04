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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04 Temmuz 2019 - 14:06,

Beşiktaşlı Dorukhan'dan Survivor Dimitra haberlerine komik cevap!

Beşiktaş'ın son dönemde parlayan yıldızlarından Dorukhan Toköz kendisiyle ilgili sosyal medyada çıkan bir habere verdiği cevapla gündem oldu...

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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün kendisiyle ilgili çıkan magazin haberine verdiği cevap gündem oldu.

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2. sayfada yer alan bir habere göre; “Milli futbolcumuz Dorukhan Toköz, Survivor’ın aşırı tatlı finalisti Dimitra Vamvakousi’ye platonik olarak vuruldu ve tanışmak için çaba harcıyor.” iddiası ortaya atıldı.

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Survivor finalisti Dmitra ile tanışmak istediğine dair çıkan haberlere Dorukhan Toköz'ün cevabı; "Abi ismini ilk kez duydum, Türk olsa belki" oldu.

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Dorukhan Toköz ayrıca "Yarışmaya Eskişehir’den katılıyorum Acun abi. Bugün sizin için tanımadığım bir kıza platonik aşık olup vurulacağım" şeklinde espiri yaptı...

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Dorukhan ayrıca haberi paylaşan hesaba "Bir dahakine özelden yaz söylerim. Söz ama böyle konulardan yakalamak zor gibi:)) İyi çalışmalar" cevabını verdi.

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Dorukhan'ın bu sözleri binlerce hayranı tarafından paylaşıldı...

7/15Dimitra kimdir

Dimitra kimdir?

24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor.

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Ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.

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