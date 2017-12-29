Beşiktaş'ın yüksek bedelle sattığı yıldızlar! Cenk Tosun...
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un Everton'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olacağı iddiaları güçlendi. İşte Siyah beyazlı ekibin bugüne kadar yüksek bedelle sattığı isimler...
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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un Everton'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olacağı iddiaları güçlendi. İşte Siyah beyazlı ekibin bugüne kadar yüksek bedelle sattığı isimler... (Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv )
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Ahmet Dursun: Tianjin Teda'ya 3.5 milyon euro'ya satıldı
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Sergen Yalçın: İstanbulspor'a 5 milyon euro'ya satıldı
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Nihat Kahveci: Real Sociedad'a 5 milyon euro'ya satıldı
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İlhan Mansız: Vissel Kobe'ye 5 milyon euro'ya satıldı
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Atınç Nukan: RB Leipzig'e 5 milyon euro'ya satıldı
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Ersan Gülüm: 7 milyon euro'ya Hebei China Fortune'a satıldı
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Marcelo Guedes: 7.5 milyon euro'ya Lyon'a satıldı
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Jose Sosa: 7.5 milyon euro'ya Milan'a satıldı
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John Carew: 7.6 milyon euro'ya Lyon'a satıldı
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Demba Ba: 13 milyon euro'ya Shanghai Shenhua'ya satıldı