Beşiktaş'ın yıldızına olay sözler! 'Ona sakın kızmayalım ama...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - Beşiktaş, yüksek tempolu, etkili, presli ve yoğun baskılı bir ilk yarı sergiledi. Bu tip baskılara iyi yerleşimli alan savunmasıyla alışkın olan Akhisarspor uzun süre direndi. Aslında bu kadar baskı altında kalmalarının, hiç ileriye çıkamayışlarının nedenlerinden bir tanesi de Susic'in yanlış tercihiydi. Beşiktaş, her zaman zor olan ligin ilk maçında 3 puanı almayı başardı. Bana göre Şenol Güneş'in gidişat kritikken arkadaşlarını tanımayan Roco'yu oyuna alması yanlış bir hamleydi. Hakem Bülent Yıldırım da herhalde Dünya Kupası'nı izlememiş. Orada hakemlerin hiç sarı kart çıkarmadığı benzer pozisyonlara hep sarı kart çıkardı.
ALİ ECE (FANATİK) - Başarılı bir futbol takımı, piyano gibidir: Bazı oyuncular takımı/piyanoyu sırtında taşır, bazıları da sanatını konuşturup golleri besteler. Medel bir kez daha Beşiktaş’ı sırtında taşıdı. Oğuzhan ise ilk golde soluyla havadan attığı sanatçı pasla Akhisar kilidini açtı. İkinci gol ise futbolcular kadar Şenol Güneş’e de yazılır çünkü boş kaleye atılan gol demek rakibin tüm savunma kurgusunun çaresiz kalması demek.
RIDVAN DİLMEN (SABAH) - Medel'i sadece bir ön libero olarak görmeyelim, klasik süpürücü değil takımı ileri taşıyor. Medel olmasa Pepe o golü atamazdı. 'Sen git ben kalırım' diyor. Örümcek gibi, Atiba için iki yıl önce konuştuklarımız neyse bugün onun çabuk hali. Her yerde oynuyor, stoper, sağ bek... Larin iyi değil, iyiye yakın bir yedek olur. Zaman lazım. Beşiktaş'ın bu hızlı temposuna ayak uydurabilecek bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde santrfora ihtiyacı var.
ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Akhisar’ın yaptığı ofansif hamlelerin de etkisiyle Necip’in yaptığı hata, maçı Beşiktaş için bir anda olduğundan daha stresli hale getirdi. Necip’in yaptığı hatanın etkisiyle başka hatalar yapması Akhisar’a beraberlik için fırsatlar da doğurdu. Fakat Manu, maçın adamı olma şansını gol pozisyonunu kaçırarak harcadı. Ve Beşiktaş özellikle yorgun olduğu maçta skoru korumalıydı ve sezona iyi bir başlangıç yaptılar.
OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - LASK Linz maçında Beşiktaş'ı beğenmemiştim... Ancak dün ilk yarıda mükemmel bir futbol vardı sahada... Oğuzhan ve Lens geçen sezonun çok üstünde bir görüntü verdi. Medel yine takımı sürekli ileriye itti. Gökhan Gönül adeta "Bu takıma sağ bek transferi lazım değil" der gibiydi... Üst üste kaçan fırsatların ardından gelen iki golle devreye Beşiktaş rahat bir şekilde girdi. İkinci yarıda ise işler bir anda tersine döndü.
METİN TEKİN (SABAH) - Bence Larin'in en önemli özelliği; olması gereken yerde bulunmak ama oyun etkinliği açısından biraz geride kalan performansı var. Bir de Şenol Güneş hocanın adalet dağıtmak açısından stoper seçiminde Necip Uysal'ı kullanışı, orta saha olsaydı anlaşılabilirdi ama mevkisi olmayan yerde Necip ile başlamak, özellikle Enzo Roco varken hocanın belki de tek hatasıydı. Roco'nun Necip'in gerisinde olduğunu düşünmek bile istemem.
RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Beşiktaş taraftarı Tolga Zengin’e sahip çıkmalıdır. Bu kalecinin kalitesinden ve katkısından şüphe duymasınlar. Çok uzağa gitmeyeyim, Fabri geçmişte öyle hatalar yaptı ama kendisine hep anlayış gösterildi. Bu anlayışın yarısı Tolga’ya gösterilsin, anlaşılacak ki, bu takımın başka bir kaleciye ihtiyacı yok. Beşiktaş sezonu Tolga ve Utku Yuvakuran ile çok rahat götürecektir. Birkaç cümle de Larin için yazayım... Onun top saklama ve arkadaşlarını oyuna sokma özelliği iyi ancak son vuruşlarda sıkıntı yaşadığı da çok açık bir gerçek...
CEM DİZDAR (FANATİK) - İlk yarıları temkinli oynayan Siyah-Beyazlılar, dünkü Akhisar maçında planları değiştirmişti. İlk devreyi yüksek tempoda geçiren Beşiktaş, Necip’in ‘basit hatası’ sonrası ikinci yarıda bambaşkaydı! İki kupayı iki büyük takımın elinden alan Akhisar’ın tedirgin ediciliği genellikle ilk yarıları temkinli oynayan Beşiktaş’a planları değiştirtmiş gibiydi.
ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Hakçası, maçın sonuna kadar olmadık goller kaçıran Beşiktaş da kazanmayı bildi ve hak etti. En başta Lens... Oğuzhan, Gökhan, Babel,Pepe, Medel (İlle de Medel), Caner çok iyiydi. Larin’in zamana ihtiyacı var. Necip’e kızmayalım. Tolga da güven duygusunu giderek artırıyor. Şenol Güneş’i mutlu eden bir maç oldu...Açılış maçında tabela çok önemli. Oraya bakan Beşiktaşlılar da mutlaka mutlu olacaktır.
KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET ) - Necip’in bireysel hatasından önce de Akhisar gol sinyali verdi. Güneş, her ne kadar Lens’i öne attıysa da Love’ı biraz daha erken alarak, Susic’e “Çok fazla açılma” mesajı verebilirdi. Ama Güneş’in, hatasının altında ezilen Necip’i oyundan almak yerine, stoperden savunma önüne çekmesi vefa içeren doğru bir hamleydi. Son çeyrek saatinde maç iki taraf adına da büyük kopuşlara sahne oldu. Top iki kale arasında gitti geldi. Taktiksel açıdan Güneş’in sevmeyeceği bir bölümdü ama sanırım ligin ilk haftasının en zevkli ve heyecanlı maçıydı. Beşiktaş’ın gelecek haftalar için ödevi şu: Oyunu tut... Zira dün akşam Akhisar tarafından ödetilmeyen bedel ilerleyen haftalarda başka takımlarca fatura edilebilir. Oğuzhan gecenin yıldızı olurken, Beşiktaş için ben şu ilanı verirdim: ‘Net golcü aranıyor’...