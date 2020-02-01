Beşiktaş'ın yeni yengesi Melisa Satta!

Kevin-Prince Boateng’in Beşiktaş'a imza atmasının ardından gündeme gelen ilk isim model eşi Melisa Satta oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş, transferin son gününde bombayı patlattı. Kartal, Fiorentina’nın 32 yaşındaki Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng’i kadrosuna kattı.
2
Çizme ekibinden menacerler aracılığıyla gelen kiralama önerisine olumlu yanıt veren Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin saat 18.00’deki bitimine dakikalar kala tecrübeli futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.
3
Kara Kartal'ın 1.5 sezonluğuna kiraladığı Boateng, Beşiktaş’tan bu süre için 2.2 milyon Euro kazanacak.
4
Yıldız ismin, Siyah-Beyazlılar’da, Oğuzhan Özyakup’un Hollanda ekibi Feyenoord’a kiralanması sonrasında boşa çıkan 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
5
Bu transferin resmiyet kazanmasının ardından gözler Kevin-Prince Boateng'i özel hayatına çevrildi.
6
Kevin Prince Boateng'in model eşi Melissa Satta, bir dönem yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı.
7
Daha önce verdiği bir demeçte Boateng ile yatak sırlarını paylaşan 32 yaşındaki seksi model, eşinin sakatlığıyla ilgili şok bir itirafta bulunmuştu.
8
Boateng'in Milan'da oynadığı dönemde sık sık sakatlanmasıyla ilgili bir soruya Satta'nın verdiği yanıt magazin basınının gündemine bomba gibi düşmüştü.
9
Satta, konuyla ilgili olarak "Sürekli sakatlanmasının nedeni onunla haftada 7 ila 10 kez seks yapmamız." ifadelerini kullanmıştı.
10
Birleşik Amerikalı seksi yıldız, bir röportajda ise Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler sarf etmişti.
11
Satta'nın "Cristiano da kim? Benim gözlerim bir tek Boateng'i görüyor." şeklindeki ifadesi olay yaratmıştı.
12
Instagram'da 4 milyon 200 bin takipçisi bulunan Satta, verdiği cüretkar pozlarla biliniyor.
13
Aynı zamanda sunucu olan satta, sosyal medyada aldığı reklamlarla da adından söz ettiriyor.
14
Matta'nın ligin 21. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.
15
Vodafone Park'ta Matta'ya büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.