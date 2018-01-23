Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı... İmzayı atacak!
Sinan Engin, Süper Lig'de 18. haftayı Beyaz TV'de değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Engin, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelişinin etkili olduğunu söylerken; Beşiktaş'ın yeni transferini açıklarken, Fenerbahçe hakkında da görüşlerini dile getirdi. İşte, Sinan Engin'in sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fatih Terim'in geldiği belli oluyor. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir Muslera vardı bunu belirtmek isterim. Fatih Terim'in eli değmiş Galatasaray'a. Galibiyeti de hakeme yıkmam. Böylelikle Galatasaray deplasman fobisini de kırmış oldu. Fatih Terim'in enerjisi gelmiş takıma. İlk yarı Kayserispor'a nefes aldırmayan bir Galatasaray vardı. Fatih Terim farkı her haliyle belli oluyor. Bakın Feghouli'ye! Maçtan çıkarken kedi gibi olmuş.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aslan gibi oynayan bir Galatasaray vardı sahada, hakem sonuca etki etmedi. İlk defa coşkulu, arzulu bir Galatasaray vardı. Galatasaray biraz daha yüklenseydi, Sinan'ın golleri olsa farka giderdi. Hakemler bir takım lehine hata yapabiliyor. Galatasaray'ın ilk golü ofsayt. Sumudica'nın "Ben bu akşam hakem yüzünden kaybettim" demesine asla katılmıyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ve bence transfer ihtiyacı da yok. İki yönlü oyuncu grubu var takımda. Mariano, Gomis, Eren, Fernando, Maicon çok yönlü oyuncular. Şampiyonluk adayım Beşiktaş, arkasından Başakşehir gelir hatta sessiz sedasız aradan sıyralabilirler ama bu akşam Galatasaray'ın oyunu beni çok korkuttu. Başakşehir takımı müthiş oynuyor. Şiir gibi top yapıyorlar. Arda'nında gelmesiyle güçlerine güç kattılar. Bence Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe şeklinde sezon sonu sıralama gerçekleşir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fikstür avantajına baktığımızda, şampiyonluk potasındaki 4 takım arasında Galatasaray şampiyonluk yolunda daha avantajlı. Göztepe'yi seven biri olarak sarı kırmızı forma ile görmek isterim. Galatasaray'ın mali konuda büyük sıkıntısı var. Acilen bir çare bulmali yeni yönetim. Mustafa Cengiz seçilirse Fatih Terim'i getireceğini söylemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Van Persie, Fenerbahçe için bir milli piyango oldu. Fenerbahçe sakat sakat aldı Van Persie'yi ve o mevkiye Fenerbahçe transfer yapamadı. Beşiktaş da santrfor transferinde Vagner Love'a çok yakın. İmzayı atabilir. (Ajansspor)