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Futbol
15 Aralık 2019 - 22:20,

Beşiktaş'ın yediği golden sonra Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'a yenildiği maçın ardından Sergen Yalçın'ın pozu çok konuşuldu...

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Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Yeni Malatyaspor'un ardından yaşanan gol sevincinde Sergen Yalçın, objektiflere böyle yansıdı.

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Sergen Yalçın'ın bu fotoğrafı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.

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Yalçın, maçın ardından Beşiktaş'ı özlediğini de belirtirken şöyle konuşmuştu;

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''Dolmabahçe'yi özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık.''

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''Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından.''

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Son haftalardaki başarılı performansıyla zirve mücadelesine ortak olan siyah-beyazlı takım, rakibine baskı kurmasına rağmen 85. dakikada Bifouma'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 90 9. dakikasında Jahovic'in penaltıdan bulduğu golle fark 2'ye çıkarken, Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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Süper Lig'de 4. kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, bu zorlu mücadele öncesi kritik 3 puan kaybını engelleyemedi.

88 hafta sonra yenildi

8 hafta sonra yenildi

Beşiktaş, ligde 8 hafta sonra mağlup oldu. Ligdeki son yenilgisini 6. haftada Trabzonspor'a 4-1 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

96 maçlık galibiyet serisi sonlandı

6 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Siyah-beyazlı ekibin 6 maçlık galibiyet serisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla sonlandı. Geride kalan 6 maçta Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden Beşiktaş; Antalyaspor'u 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti.

10Sahasında 18 maç sonra yenildi

Sahasında 18 maç sonra yenildi

Beşiktaş, 18 maç sonra sahasında mağlubiyet yaşadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan toplamıştı.

1135 maç sonra evinde gol atamadı

35 maç sonra evinde gol atamadı

Siyah-beyazlı ekip, evinde 35 maç sonra fileleri havalandırmayı başaramadı. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan ve bu bakımdan tarihinin en uzun gol kaydetme serisine imza atan Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında fileleri havalandıramadı.

12Burak Yılmaz yine sessiz

Burak Yılmaz yine sessiz

Siyah-beyazlı takımın en önemli oyunculardan Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında olduğu gibi 15. haftadaki karşılaşmada da sessiz kaldı. Ligin 13. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında fileleri iki kez havalandıran tecrübeli oyuncu, karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlandı.

13Güven Yalçından kritik hatalar

Güven Yalçın'dan kritik hatalar

Maçın 84. dakikasında Elneny'nin yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, kritik hatalara imza attı. Bifouma'nın attığı golde ceza alanı içinde yaptığı savunmada etkisiz kalan Güven, 90 6. dakikada ise aynı oyuncuya ceza alanı içinde yaptığı faulle penaltıya sebebiyet verdi.

14Yeni Malatyaspora karşı ilk yenilgisi

Yeni Malatyaspor'a karşı ilk yenilgisi

Beşiktaş, Süper Lig'de 5. kez karşılaştığı rakibine ilk kez mağlup oldu. Ligde önceki sezonlarda rakibiyle yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5. randevuda sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5 hafta sonra ligde galibiyet yaşadı.

15Taraftarlardan tepki

Taraftarlardan tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçta zaman zaman yerde kalan rakip oyunculara da tepki gösterdi.

16Afrikalı çocuklardan dans gösterisi

Afrikalı çocuklardan dans gösterisi

Karşılaşmanın devre arasında Afrikalı yetimhane çocuklarının kurduğu Masaka Kids Dans Topluluğu, bir gösteri yaptı. Taraftarlar da Afrikalı çocukların dansına alkışlarla destek verdi.

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