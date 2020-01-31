MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Kevin Prince Boateng'in ilginç itirafları! İbrahim Tatlıses...
GeriFutbol Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Kevin Prince Boateng'in ilginç itirafları! İbrahim Tatlıses...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 14:42, /

Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Kevin Prince Boateng'in ilginç itirafları! İbrahim Tatlıses...

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı iddia edilen Kevin Prince Boateng, renkli kariyeri ile dikkat çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Beşiktaş, Fiorentina'nın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng ile her konuda anlaştı. İtalyan basınının ''Beşiktaş'ın yeni transferi'' olarak duyurduğu Boateng'i yakından tanıyalım...

2

Fiorentina'nın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, ilginç kariyeri ile dikkat çekiyor. 13. kulübü Beşiktaş olacak olan Boateng'in kariyeri hakkında yaptığı itiraflar...

3

Arkama dönüp bakıyorum da futbolcu olduğum için pişman değilim. Ben bir aptaldım. Yeteneğim vardı ama minimum seviyede antrenamn yaptım. Antrenmanlara en geç ben gelir, en erken ben ayrılırdım. Arkadaşlarımla takılmayı daha çok severdim.

4

Çok param vardı, kral gibi yaşadım! Tottenham'da oynarken bir gün içerisinde üç araba satın aldım; Lamborghini, Hummer ve Cadillac. O dönemde mutsuzdum, araba seni bir hafta mutlu ediyor; üç hafta mutlu olmak için üç tane aldım. Genç insanlara şunu söyleyebilirim: Mutluluğu satın alamazsınız.

5

İlk Bentley'imi yanlışlıkla aldım. Bu araba ne kadar diye sordum, yaşlı bir satıcı ''Oğlum, böyle bir arabanın fiyatını karşılayabileceğine emin misin?'' diye sordu. Çok darıldım, gücendim. Orada dikilirken arkamda tanıdık bir ses duydum. Bir döndüm ki Mike Tyson'ı gördüm. O da Bentley alıyormuş. Hatta iki tane aldı. Onu görünce ben de aldım.

6

Arabalara ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bile. Her biri en az 200 bin dolardı. Hiç binmediğim arabalara 600 bin dolar harcamışımdır.

7

Paramı gece kulüplerine, kıyafetlere, arabalara harcadım. Futbol oynayamadım ama Lamborghini alabildim. Vay canına ne kadar güzel bir hayat diyeceksiniz değil mi? O arabayı sürmedim bile...

8

20 yaşımda bile kendimi yaşlı görmeye başlamıştım. O zamana kadar bir şeylerin yanlış gittiğini düşünmemişim bile. Kızlarla vakit geçir, arkadaşlarınla takıl... Yalan arkadaşlar...

9

Alkolü bıraktım, partilere katılmayı bıraktım. Yemek yapmaya başladım çünkü normal bir insana benzemeye çalışıyordum. Bunu radikal bir şekilde yapmaya başlamamın iyi olacağını düşündüm. Zor oldu ama sonunda başardım.

10

Kevin Prince Boateng, sorunlarına rağmen yetenekleriyle her zaman aranan bir oyuncu oldu. Kariyerinde çok gezdi ancak hiç boşta kalmadı... Şu anda ise İtalya'da Fiorentina takımında oynuyor.

11

İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tahtanın kapanmasına saatler kala Kevin Prince Boateng hamlesi yaptı. Akıllara ise oyuncunun İbrahim Tatlıses performansı geldi. Boateng, İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylerken video çekip sosyal medyada paylaşmıştı.

12

Instagram hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses şarkısı söylerken ki videosunu paylaşan Boateng, "Bitanem! İyi pazarlar." notunu düşmüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi