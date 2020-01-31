Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Kevin Prince Boateng'in ilginç itirafları! İbrahim Tatlıses...

İlk Bentley'imi yanlışlıkla aldım. Bu araba ne kadar diye sordum, yaşlı bir satıcı ''Oğlum, böyle bir arabanın fiyatını karşılayabileceğine emin misin?'' diye sordu. Çok darıldım, gücendim. Orada dikilirken arkamda tanıdık bir ses duydum. Bir döndüm ki Mike Tyson'ı gördüm. O da Bentley alıyormuş. Hatta iki tane aldı. Onu görünce ben de aldım.