Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 14:42,
Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Kevin Prince Boateng'in ilginç itirafları! İbrahim Tatlıses...
Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı iddia edilen Kevin Prince Boateng, renkli kariyeri ile dikkat çekiyor.
Beşiktaş, Fiorentina'nın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng ile her konuda anlaştı. İtalyan basınının ''Beşiktaş'ın yeni transferi'' olarak duyurduğu Boateng'i yakından tanıyalım...
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Arkama dönüp bakıyorum da futbolcu olduğum için pişman değilim. Ben bir aptaldım. Yeteneğim vardı ama minimum seviyede antrenamn yaptım. Antrenmanlara en geç ben gelir, en erken ben ayrılırdım. Arkadaşlarımla takılmayı daha çok severdim.
İlk Bentley'imi yanlışlıkla aldım. Bu araba ne kadar diye sordum, yaşlı bir satıcı ''Oğlum, böyle bir arabanın fiyatını karşılayabileceğine emin misin?'' diye sordu. Çok darıldım, gücendim. Orada dikilirken arkamda tanıdık bir ses duydum. Bir döndüm ki Mike Tyson'ı gördüm. O da Bentley alıyormuş. Hatta iki tane aldı. Onu görünce ben de aldım.
Paramı gece kulüplerine, kıyafetlere, arabalara harcadım. Futbol oynayamadım ama Lamborghini alabildim. Vay canına ne kadar güzel bir hayat diyeceksiniz değil mi? O arabayı sürmedim bile...
Alkolü bıraktım, partilere katılmayı bıraktım. Yemek yapmaya başladım çünkü normal bir insana benzemeye çalışıyordum. Bunu radikal bir şekilde yapmaya başlamamın iyi olacağını düşündüm. Zor oldu ama sonunda başardım.
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