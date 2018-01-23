Beşiktaş'ın müthiş planı! 3 isim listede...

Antalya deplasmanından 2-1’lik sonuçla dönen ve önemli bir galibiyet alan Beşiktaş’ta forvet transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Antalya deplasmanından 2-1’lik sonuçla dönen ve önemli bir galibiyet alan Beşiktaş’ta forvet transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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İngiltere’deki görüşmelerden şu ana kadar bir sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar’da Alvaro Negredo’nun da Antalya’da bekleneni verememesi üzerine transfer çalışmalarına hız verildi...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Alanyaspor’da oynayan Vagner Love için geçtiğimiz günlerde nabız yoklayan Beşiktaşlı yöneticiler, bu transfer ile ilgili izleyeceği yolu da belirledi. Bu doğrultuda Love için en fazla 500 bin Euro ödemek isteyen Kartal, takas yöntemini devreye soktu.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Teknik direktör Şenol Güneş’in onay verdiği transfer için yönetimin iki oyuncu bonservisiyle vermeyi düşündüğü belirtildi.
Bu isimlerden ilki Mustafa Pektemek
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Diğeri ise Aras...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kulbün ayrıcan Mitrovic’i de kiralık olarak vermeyi önerdiği belirtildi. Antalya maçı sonrası İstanbul’a dönmeyen ve Alanya yönetimi ile görüşen başkan Fikret Orman’ın bu hafta içinde bu transferin netleşmesini istediği kaydedildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Siyah-Beyazlılar’ın bir yandan da Chicharito ve Welbeck için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.