Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ın iki golü çok tartışılmıştı... Meğerse Bülent Yıldırım kulaklıktan...
Siyah beyazlıların, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 mağlup ettiği maçta, Burak ve Güven'in attığı goller tartışmaya neden olurken; neden VAR'a gidilmediği netlik kazandı...
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İşte detaylar...
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Rize'de, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanışında nefes kesen bir karşılaşma oynandı.
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Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı maç, konuk ekibin farklı galibiyetiyle sonuçlanırken, müsabakaya ofsayt tartışmaları damga vurdu.
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Siyah beyazlıların Burak ile attığı üçüncü ve Güven ile kazandığı dördüncü golde, ofsayt olup olmadığı çok tartışıldı...
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Futbolseverler tarafından en çok merak edilenlerin başında, hakem Arda Kardeşler'in bu goller sonrasında neden VAR'a gitmedi sorusu yer aldı.
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Karşılaşmanın ardından bu soru yanıtını buldu...
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Beşiktaş'ın Burak ile kazandığı üçüncü ve Güven ile bulduğu dördüncü golde ofsayt iddiaları dile getirilirken, VAR sistemindeki teknik sorun nedeniyle bu pozisyonların sağlıklı biçimde incelenemediği öğrenildi.
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Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu’nun, sorumuz üzerine yaptığı açıklamaya göre; konuyla ilgili teknik hizmeti sağlayan firma, tribünlerin konumu nedeniyle ofsayt için çizgileri belirleyecek platformu uygun şekilde yerleştiremedi.
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GÖRÜNTÜ GELMEDi
Çulcu, seyirciler görüntüye girdiği için çekilen sanal çizgilerin doğru çıkmadığını, bu nedenle bu konuda firma tarafından teknik hizmet verilemediğini söyledi.
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Yayıncı kuruluş da VAR’dan gelmediği için ofsayt çizgili görüntüleri veremediklerini açıkladı.
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Öte yandan, MHK kaynakları, tartışılan iki golden sonra VAR sisteminin başındaki Bülent Yıldırım ve Abdülkadir Bitigen’in gollerin ofsayt olmadığını kulaklıktan hakeme söylediklerini belirtti.