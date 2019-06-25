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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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25 Haziran 2019 - 09:00,

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a geliyor

Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

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Sarı kırmızılılar daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

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Diagne ile yollarını ayırıp yüksek profilli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da rota Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'a çevrildi.

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Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasına yazdığı Kamerunlu yıldız için harekete geçiyor.

4/11İLK TEPKİ OLUMLU OLDU

İLK TEPKİ OLUMLU OLDU

Porto formasını giyen Aboubakar'ın menajeriyle bir ön görüşme yapan Galatasaray olumlu geri dönüş sonrası bu hafta da Porto kulübü ile masaya oturacak.

5/11KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

İdari menajer Şükrü Hanedar'ın en geç perşembe günü Portekiz'e gitmesi bekleniyor.

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Sarı- Kırmızılılar, Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

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Portekiz basını, Porto'nun forvet Marega'yı satması halinde Aboubakar'ı bırakmayacağını ifade etti.

8/11İLK TEMAS OLUMLU

İLK TEMAS OLUMLU

Aboubakar G.Saray yönetiminin menajeri aracılığıyla yaptığı teklifi olumlu yaklaştı.

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Kamerunlu forvet yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

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Vincent Aboubakar, Porto formasıyla geçtiğimiz sezonu 11 maçta 4 gol ve 1 asistle tamamladı...

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