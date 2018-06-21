Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Beşiktaş'ın en pahalı transferi olacak! 10 numara...
Beşiktaş'ta Talisca ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara bölgesine arayış sürerken, Siyah-Beyazlılar'ın bu bölgeye transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Siyah-Beyazlılar 25 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi revize etme kararı aldı.
Foto: AJANSLAR
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İlk teklifte yıllık 3.5 milyon eurodan 2 yıllık kiralık teklifi sunan Kartal, rakamları yükseltti.
Foto: AJANSLAR
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Yeni teknik direktör Marco Silva tarafından ideal 11'de düşünülmeyen Klaassen'i elden çıkarmak isteyen Everton yöneticilerinin teklife sıcak baktığı aktarıldı.
Foto: AJANSLAR
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TOPLAM 16 MİLYON EURO
Transfer komitesi, Premier Lig ekibine yaptığı teklifte 8 milyon euroluk satın alma maddesi ekletmek istiyor. Transfer bu şartlarda gerçekleşirse Beşiktaş'ın kasasından 4 4 kiralama bedeli ve 8 milyon euro bonservisle 16 milyon euro çıkacak.
Foto: AJANSLAR
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UEFA'yla herhangi bir FFP sorunu bulunmayan Siyah-Beyazlılar, tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmek için adeta gözünü kararttı. Aboubakar'ı FFP nedeniyle elden kaçıran Orman yönetimi, camiaya büyük bir isim kazandırmak amacında.
Foto: AJANSLAR
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YATIRIM YAPILABİLECEK BİR İSİM
Klaassen transferinde kesenin ağzını açmaya hazırlanan Başkan Fikret Orman'ın, "Türkiye'nin en fazla gelir elde eden kulübüyüz. Artık Beşiktaş'a seviye atlatma vakti geldi. İstesek 20'ye de alırız ama Türkiye şartlarında böyle transferler maceracılık olur. Biz ne Çin'iz ne de bir Arap kulübü… Kendi gerçeklerimizle hareket etmek durumundayız. Klaassen yatırım yapılabilecek bir futbolcu. UEFA Kupası'nı almak istiyoruz. Bize çok yardımcı olabilir" görüşünde olduğu aktarıldı. (Güneş)