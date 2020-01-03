Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı! Yıldız futbolcu şaşırttı

DEVRE ARASI KAMPI BAŞLADI Siyah-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki basına açık antrenmanı, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından, Abdullah Avcı, saha ortasında oyuncuları ile bir süre konuştu. Beşiktaş'ın, kamptaki ilk antrenmanında sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Douglas koşu yaptı. Bu üç futbolcu idmanın ilk yarım saatlik bölümünün ardından salonda çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana sonradan katılan Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koştu.