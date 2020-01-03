Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı! Yıldız futbolcu şaşırttı
Beşiktaş, ikinci devre hazırlıkları için bugün Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede Mohamed Elneny'nin görüntüsü dikkat çekti.
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İkinci devre hazırlıkları için bugün giden Beşiktaş kafilesinde Mohamed Elneny'nin görüntüsü olay oldu.
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Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını havalanında coşkuyla karşıladı. Siyah beyazlı taraftarlar en fazla desteği Atiba ve Abdullah Avcı'ya gösterdi.
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10 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde kamp yapacak olan siyah-beyazlılar Macaristan'ın Mezokovesd ve TFF 1'inci Lig'den Altınordu ile hazırlık maçı oynayacak.
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Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kafile başkanlığı yaptığı kamp kadrosunda genç futbolcuların da dahil olduğu 31 futbolcu olacak.
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ELNENY'İ TANIYAMADILAR
Mohamed Elneny kapşonlu kıyafetiyle bir anda havalimanında otobüse yürürken en çok merak uyandıran isim oldu.
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Elneny'in bu fotoğrafları, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
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DEVRE ARASI KAMPI BAŞLADI
Siyah-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki basına açık antrenmanı, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından, Abdullah Avcı, saha ortasında oyuncuları ile bir süre konuştu. Beşiktaş'ın, kamptaki ilk antrenmanında sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Douglas koşu yaptı. Bu üç futbolcu idmanın ilk yarım saatlik bölümünün ardından salonda çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana sonradan katılan Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koştu.
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Siyah-beyazlı takımda izinli olan futbolculardan Domagoj Vida'nın bu akşam, Loris Karius'un ise yarın kampa katılacağı belirtildi.
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ da siyah-beyazlı takımın Antalya kampındaki ilk antrenmanını saha kenarından takip etti.
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ABDULLAH AVCI'DAN UYARILAR
Koşu ve pas çalışması ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile sürdü. İdman, yarı sahada pasa dayalı minyatür kale çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanı zaman zaman durdurarak, oyuncularını daha hızlı paslaşmaları ve kendilerine alan açmaları konusunda uyardı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.