Beşiktaş'ı şampiyonluktan eden 10 hata!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İki sezondur Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ligin bitimine 3 hafta kala puan cetvelinde 4. sıraya geriledi. Siyah-Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile oynanacak maça yaşanan olaylardan dolayı çıkmama kararı aldı. Peki Beşiktaş'ı bu sezon bu kadar geriye iten sebepler neydi?
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Gazetemiz yazarı Kenan Başaran 10 madde ile Beşiktaş'ı değrlendirdi.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Gazetemiz yazarı Kenan Başaran 10 madde ile Beşiktaş'ı değrlendirdi.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Neden?
1-Güneş’in sözleşme uzatılma süreci yanlıştı. İki şampiyonluk yaşanmış hocayla devam kararı borsaya son dakika gönderilen “Opsiyon kullanılmıştır” açıklamasıyla olmaz.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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2-Yine hazırlık döneminde Çin’e yapılan seyahat de de yönetimle Güneş ters düştü. Bu iki olay ilişkileri limonileştirdi. Güneş’e sadece 4 maçlığına yapılan milli takım teklifi de bir konsantrasyon bozukluğu yarattı.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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3-‘Come to Beşiktaş’ sloganıyla gelen futbolcuların hiçbirinden yüksek verim alınmadı. Pepe’nin bile özellikle ligde savunmada bariz bir fark yarattığını düşünmüyorum. Negredo, golcü değil asistçi çıktı ve kayıtlara ‘iyi niyetli futbolcu’ olarak geçti.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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4-Cenk Tosun’un satışı ticari açıdan müthiş ama yeri dolduralmadığı için hatalı görünüyor bugün. Love, o günkü koşullara göre en doğru tercihti fakat Beşiktaş’ın Alanya olmadığını unuttuk! Lens için söyleyecek sözüm kalmadı lakin Güneş’in Aras, Orkan ve iyileşen Töre’den esirgediği zamanı ona sınırsız vermesini de anlayamadım. Vida’nın uyumu hâlâ tamamlanamadı. Gariptir sezon başında “Olmadı” denilerek neredeyse gönderilecek olan Medel, sezonun en iyisi oldu.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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5-Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ve cuma günü oynanan maçlarda çok puan kaybedildi.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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6-Vodafone Park’taki atmosfer takımın bir çok ayıbını örttü ama deplasmanlar açığa çıkardı. Bir çok deplasmanda kötü oldunduğu için değil, işe yaramadığı görülen oyun planında ısrar edildiği için kaybedildi. Misal Sivas ve Başakşehir maçları...
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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7-Eşdeğer oyuncu fazlalığı Beşiktaş için sıkıntı oldu. İleri uçta Negredo-Love kararsızlığı yaşandı ama en büyük problem savunma önüydü. Oğuzhan, bu sezon resmen döküldü. Bu bölgede istikrarlı bir ikili oluşmadı. Atiba-Tolgay-Medel-Oğuzhan arasında sürekli değişti ikililer. Dediğim gibi bir tek Medel hakkını verdi.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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8-Güneş, bu tespite hep kızdı ancak ayrılan Tamer Tuna’nın yerinin doldurulamadığı da bugün aşikâr.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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9-Tüm bunlara rağmen Beşiktaş, Galatasaray’ı yense şampiyon olma veya en azından ikinciliği garantileme noktasına geldi. Ama Türkiye Kupası, hem bu hedefi yok etti hem de Güneş’i futbol küstürecek noktaya getirdi.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR
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10-Güneş’in ligde çok kritik haftalara girilmişken kupaya bu kadar asılmasını anlamak mümkün değil. En azından rövanşa yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyordu. Daha önce de iddia ettiğim gibi bu derbi F.Bahçe-Beşiktaş’tan ziyade ‘Aykut Kocaman-Şenol Güneş’ derbisiydi. Bu ‘kişisel derbi’de kaybeden Beşiktaş oldu. Elbet her sezon şampiyon olmak mümkün değil. Sorun Beşiktaş’ın yine şampiyon olabileceği bir sezonu (mucize olmazsa) harcaması. Kaçan balık 700 milyon lira! 2 milyar lira borcu olan bir kulüp için bunun demek olduğunu bilemezsiniz. Geçen sezonun çok gerisinde olduğu halde rakiplerin de çok puan kaybetmesiyle Beşiktaş yarışta 31. Haftaya kadar kaldı. Oysa kendi çıtasına göre aslında yarıştan ilk devre kopmuştu. “Beşiktaş bu ligin üstünde” söyleminin cazibesine de aşırı kapıldığı için ligde bonkörce puan kaybetti. Fakat bu sezonun heba olmasının en büyük nedeni sezon başından bu yana Aykut Kocaman’ın psikolojik harbine Şenol Güneş’in karşı koyamamasıdır. Fenerbahçe ile oynanan (veya oynanamayan) kupa yarı finalini Güneş, duygularına yenilerek yanlış planladı.