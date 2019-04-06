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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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06 Nisan 2019 - 10:57,

Beşiktaş'a transferini başkan açıkladı!

Lig mücadelesinin yanı sıra yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişme yaşandı.

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Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan Nikola Vlasic için resmi transfer açıklaması geldi.

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Beşiktaş'ın scoutlarının geçtiğimiz günlerde CSKA'nın sahasında Ufa ile 2-2 berabere kaldığı maçı izlediği ortaya çıktı.

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21 yaşındaki Hırvat oyuncu için Beşiktaş'ın gelecek sezon için İngiliz temsilcisi Everton'a kiralama teklifi götürmeyi düşündüğünün gündem olmasının ardından Moskova ekibi cephesinden açıklama geldi.

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CSKA Moskova Başkanı Yevgeny Giner, "Nikola Vlasic ile Beşiktaş'ın ilgilendiği bana söylendi.

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Beşiktaş'ın transfer için bir ilgisi var, daha fazla bir şey söylemem" açıklamasını yaptı.

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Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki Hırvat oyuncu, bu sezon 24 maçta 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi.

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Vlasic, CSKA'da 20 maç 10 numara, 4 maç da sağ kanat oynadı.

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