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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>BeÅŸiktaÅŸ'a transferden 179 Milyon!
Futbol

BeÅŸiktaÅŸ'a transferden 179 Milyon!

BeÅŸiktaÅŸ'ta 3 flaÅŸ geliÅŸme... Transferde flaÅŸ geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± siyah beyazlÄ± kulÃ¼pte sÄ±cak saatler yaÅŸanÄ±yor...

FotoÄŸraflar: Ajans
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Ä°ÅŸte resmi aÃ§Ä±klamalarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 3 transfere dair son durum...

FotoÄŸraflar: Ajans
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BelÃ§ika ekibi Club Brugge, 3,9 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'tan transfer ettikleri Matej Mitrovic ile 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

FotoÄŸraflar: Ajans
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GeÃ§timiz sezon devre arasÄ±nda 400 bin Euro'ya Club Brugge'a kiralanan HÄ±rvat savunma oyuncusu, burada toplam 12 maÃ§ta forma giyip 1 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraflar: Ajans
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DiÄŸer yandan beIN Sports'un haberine gÃ¶re siyah beyazlÄ±larÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bekÃ§isi Fabri de 6 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Fulham'a transfer oldu.

FotoÄŸraflar: Ajans
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VIDA'YA YAPILAN TEKLÄ°F...

HÄ±rvat stoper Vida'ya da West Ham tarafÄ±ndan gelen teklif belli oldu. beIN Sports, Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ'a 22 Milyon Euro (123,5 Milyon TL) Ã¶nerdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

FotoÄŸraflar: Ajans
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu Ã¼Ã§ transferden sadece Mitrovic kesinleÅŸirken diÄŸer 2 transferin de gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda siyah beyazlÄ±larÄ±n kasasÄ±na girecek rakam: 179 Milyon TL.Â

FotoÄŸraflar: Ajans
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BeÅŸiktaÅŸ, Reading ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda 2-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyamamÄ±ÅŸ ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§Ä±n Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...

FotoÄŸraflar: Ajans
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