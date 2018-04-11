Beşiktaş'a sürpriz isim! La Liga'dan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar’ın gündemine sürpriz bir isim geldi!
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İşte Beşiktaş'a önerilen o isim...
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Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Celta Vigo’lu Emre Mor’un önerildiği ortaya çıktı. Danimarka Ligi ekibi Nordsjaelland’ta forma giydiği dönemde de kulübün planlarında yer alan ancak Borussia Dortmund’a kaptırılan 20 yaşındaki futbolcunun, yine hedefler arasına eklendiği bildirildi.
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Celta Vigo’da kadro dışı olması sebebiyle mutsuz olan genç kanat oyuncusunun, yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. Geçen sezonun başında Borussia Dortmund’tan 13 milyon Euro (66 milyon TL) karşılığında İspanyol ekibine transfer olan Mor için Beşiktaş’ın ilk olarak kiralama önerisinde bulunacağı öğrenildi.
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‘Sezon sonunda karar vereceğiz’
Celta Vigo’nun La Liga’da oynadığı son maçın kadrosunda yer almayan Emre için kulübün teknik direktörü Juan Carlos Unzue, geçen hafta İspanyol basınına bir açıklama yapmıştı. Unzue, “Emre’yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor.
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Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği, kulübünün ilk etapta bu ismi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. (Fanatik)
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Premier Lig’de Unutulmaz Anlar kuşağında bu kez Tottenham’ın Wigan’ı 9-1 yendiği karşılaşmaya yer verildi. 2009 yılında oynanan karşılaşmada ikinci yarı tam 9 gol çıkmıştı. O anları izlemek için videoya tıklayınız...