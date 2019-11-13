Beşiktaş'a kule golcü! Michael Krmencik...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta Ocak tranfer dönemi için harekete geçildi.
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Kartal'da santrafor mevkii için gündeme gelen isimlerin başında da Viktoria Plzen'de forma giyen Michael Krmencik geliyor.
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26 yaşındaki tecrübeli oyuncu son 5 sezondur Çekya ekibinde görev yapıyor. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yapan 1.91 boyundaki forvet Krmencik, rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı.
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AVCI DA SICAK YAKLAŞIYOR
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Krmencik'in bu performansı siyah-beyazlıların dikkatini çekerken, Beşiktaş scout ekibi de Çek golcüyü izleme kararı aldı.
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Bugüne kadar birçok milli maçı da takip eden siyah-beyazlılar, Euro 2020 elemelerinde oynanacak ve FenerBahçeli Vedat Muriqi'nin kadrodan çıkarıldığı Çekya- Kosova karşılaşmasında Krmencik'i izleyecek.
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Teknik direktör Avcı'nın ön tarafta top tutması, top alması, indirmesi ve takımı önde tutması özelliklerine sahip Krmencik'e sıcak baktığı ifade edildi.
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Çek forvet Krmencik, Victoria Plzen formasıyla bugüne kadar toplam 120 resmi karşılaşmada görev yaptı.
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26 yaşındaki forvet bu periyotta rakip fileleri 60 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı ve toplamda 76 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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Çek oyucu Michael Krmencik 2018-19 sezonunda ağır bir sakatlık geçirmişti. Diz dış bağ yırtığı sakatlığı yaşayan 26 yaşındaki oyuncu 29 resmi karşılaşmada forma giyememişti.
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Michael Krmencik, Çekya A Milli takımında bugüne kadar 22 kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu maçlarda 8 gol atmayı başardı.
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Viktoria Plzen'in geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Dinamo Zagreb deplasmanından, kameralara yansıyan harika görüntüleri izliyoruz...