Beşiktaş'a kötü haber Talisca'dan geldi... Keyifler kaçtı!
Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir paraya satarak kasasını dolduran siyah beyazlıların neşesi kaçtı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'a kötü haber Talisca'dan geldi... Cenk Tosun'u Everton'a satarak ikinci yarı startını kasasını dolduranan veren siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldızları nedeniyle moral bozukluğu yaşıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiliz ekibi Liverpool, kancayı Talisca'ya taktı. Liverpool'un, Barcelona'ya gönderdiği Coutinho'nun yerine Beşiktaş'ın yıldızını istediği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Talksport radyosunun iddiasına göre Kırmızıların uzun transfer listesinde Talisca'nın da ismi yer alıyor. Brezilyalı yıldız için temaslarını sıklaştıran Liverpool, ara transferde bu işi gerçekleştiremese bile sezon sonunda Talisca'yı kadrosunda görmekte kararlı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Benfica yöneticileri ile masaya oturacak olan Liverpool, Talisca'yı da ikna edeceğine inanıyor. Bu haber ise Beşiktaş yönetimini de harekete geçirdi. Talisca konusundaki gelişmelerin ne olacağı merak konusu. (Fotomaç)