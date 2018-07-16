Beşiktaş'a kötü haber! Cenk Tosun...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli oyuncu çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş, Dünya Kupası ve gündemdeki transfer haberlerini değerlendiren Cenk Tosun, Sabah gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Son 6 ayda öyle bir sorun yaşadık gerçekten. Şampiyonluk o yüzden gitmiş olabilir ama kimsenin yeri doldurulamaz değil. Cenk gitti şampiyonluk gitti söylemini ağır buluyorum. İlk yarıda ben varken de puanlar kaybettik. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası gereksiz ve fazlaca puan kayıpları oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oturmuş bir takımımız vardı gerçekten. Ben, Talisca ve Babel'le birlikte Quaresma'nın ortaları... Oğuzhan, Tolgay, Atiba yıllardır birlikte oynadığımız için birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Belki kalsaydım her şey farklı olabilirdi Beşiktaş için ikinci devre. Orasını Allah bilir. Başkanımız Fikret Orman'ın yapacağı transferlerle gelecek yıl da Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Klaassen çok iyi futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi, "Beşiktaş'a gelir mi? diye sordu. Ben de konuştum. "Türkiye'yi düşünmüyorum" dedi. Konu açılmadan kapandı. Başarının sırrı istikrarlı çalışmak. Türkiye'ye göre hazırlık kampında ve aralarda çok daha ağır çalışıyoruz. Bunun da lige yansıyacağını düşünüyorum. Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi forveti. Biz de idare ediyoruz işte. (Gülüyor) Everton'da çok yeniyim. 'Dönersen Beşiktaş'a mı gelirsin' sorularına cevap vermem için çok erken.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oynanan maçları ve performansları bir kenara koyarak yorum yapacak olursam, Türkiye olarak biz de Dünya Kupası'nda olmalıydık. İnsan maçları izlerken bir yandan da 'Bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık" diye söyleniyor. En çok biz futbolcular üzülüyoruz bu duruma. Çünkü bir milli oyuncu için en ağır şey böylesine büyük ve önemli bir turnuvayı televizyon karşısından izlemek. Dünya Kupası'nı televizyondan izlerken kendi adıma çok acı çektim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Çok duygusal anlar yaşadım, o fotoğrafı görünce. Şenol Güneş'in kariyerimde çok büyük bir payı var. Beşiktaş'tayken bana bir baba gibi davrandı. Ona ne kadar teşekkür etsem az.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben ikisinin maçlarıyla ve golleriyle büyüdüm. Şenol Hoca'ya çok yardımları olacağını düşünüyorum. İlhan Mansız, Beşiktaşlılığıyla genç arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Guti de kariyeriyle çok şey katacaktır. Şenol Hoca'nın üzerindeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum. Ben çok sevindim o iki efsanenin dönmesine, inşallah Beşiktaş için hayırlısı olur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Babel iyi arkadaşım. Kendi kararı ama Beşiktaş'ta bildiğim kadarıyla mutlu. Onu Beşiktaş formasıyla görmek güzel. Babel;güçlü, hızlı, şutu iyi… Bazen kendi başına maç aldığı oluyor. O yüzden her yerde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama biz bu konuyu konuşmadık onunla. İnşallah gitmez. Beşiktaş'a çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye Ligi'nin kalitesinin de Brezilya'nın çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Babel'in kırmızı saçlarını güzel buldum. (Gülüyor) Zaten o değişik işlere imza atan bir arkadaşımız genelde. Kendisi crazy (çılgın) olduğu için böyle şeyler yapıyor. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Premier Lig'de Everton ile ligin ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Cenk Tosun, takımının Huddersfield Town'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü kaydetmişti. O golü izlemek için videoya tıklayınız...