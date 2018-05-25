Beşiktaş'a ilk teklif geldi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2 sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon ligi 4. sırada tamamladı. Siyah-Beyazlı ekip Cenk Tosun'un satılmasıyla gol bölgesinde büyük sıkıntı yaşadı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş elindeki futbolculardan Negredo ve Love'dan istediği şekilde faydalanamadı.
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun'un yerine Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love'un bileti kesildi. Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı kulüpten toplam 3.6 milyon euro alacak olan Love için Flamengo'nun ardından Corinthians da resmen devreye girdi.
Foto: AJANSLAR
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Vagner Love'un transferi için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklif eden Corinthians Brezilyalı futbolcuya da iki yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon euro önerdi. Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Beşiktaş ise Vagner Love transferinde 3 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor ancak Corinthians'ın yaptığı teklif ile aradaki 1 milyon euroluk fark süreci çıkmaza sürüklüyor.
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve kariyerine Brezilya'da devam etmek isteyen Vagner Love da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Kariyerime Brezilya'da devam etmek istiyorum, önümde bazı seçenekler var ve bunları değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Foto: AJANSLAR
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Daha önce iki kez Flamengo formasını giyen 33 yaşındaki Vagner Love, 2016 yılında 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile Corinthians'tan Monaco'ya transfer olmuştu. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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Iniesta'yı herkes ayakta alkışladı! Kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Andrés Iniesta, 34 yaşında Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu. Tecrübeli oyuncuya ise İspanya'da alkışlarla veda edilmişti. İzlemek için videoya tıklayınız...