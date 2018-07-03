Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu! 20 milyon Euro...
Beşiktaş Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularını satarak büyük gelir elde etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların hedefinde ise 4 transfer var! İşte detaylar...
Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkan Hırvatistan savunmasının dinamosu Vida’ya, Everton ve West Ham talip. 29 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro civarında bir bedele satılması bekleniyor. Çin, İspanya ve İngiltere’den teklifler alan Quaresma için konuşulan rakam ise 5 milyon Euro.
Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Rusya’da devam eden Dünya Kupası, transfer için kaynak arayan Beşiktaş yönetiminin kurtarıcısı oldu. Turnuvada çeyrek finale yükselen Hırvatistan’ın başarısında büyük payı olan Domagoj Vida ile son 16 turunda elenen Portekiz’in alkış alan nadir isimleri arasında yer alan Quaresma, transfer piyasasının gözdeleri arasına girdi. Everton ve West Ham’ın talip olduğu Vida’nın 15 milyon Euro civarında bir rakama satılması bekleniyor.
Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adeta değerine değer katan Domagoj Vida için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis bedeli 20 milyon Euro. Siyah-beyazlılar, Hırvat stoperin satılması halinde ise buradan gelecek parayla 4 transfer yapmayı planlıyor.
Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katan İngiliz ekibi Everton'un 29 yaşındaki futbolcuya yakın ilgisi bulunuyor. Vida transferi için yakın zamanda Beşiktaş'ın kapısını çalan İngilizler, siyah-beyazlılara Klassen+10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise bu transfer için Everton'dan 15 milyon Euro ve Klassen'i istedi. Eğer uygun şartlar sağlanırsa siyah-beyazlı kulüp Vida'yı Everton'a gönderecek, kadrosuna ise Klassen'i katacak.
Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş, Liverpool'un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge için de nabız yokluyor. Olası bir Vida transferinden gelecek para neticesinde İngiliz kulübüne 28 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro'luk teklifte bulunacak olan Kartal, uygun şartların sağlanabilmesi için yoğun mesai harcayacak.
Haber: İsmail ER ve İHA, Foto: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlılar, aynı zamanda Hırvat stoperden elde edilecek gelirle söz konusu isimler haricinde bir sağ bek, bir de stoper almayı düşünüyor.