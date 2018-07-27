Beşiktaş'a dev piyango! Yok artık Vida...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Beşiktaş yaşadığı ekonomik sıkıntıyı Vida transferiyle aşmak ve elini rahatlatmak istiyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya finalde kaybeden Hırvatistan'ın, savunmadaki en önemli oyuncusu olmayı başaran 29 yaşındaki stoper için Liverpool'dan gelen 20 milyon Euro'luk rakam Başkan Fikret Orman tarafından beğenilmemişti.
Fotoğraflar: Ajans
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Vida için 25 milyon Euro üst sınır koyan Orman'ı sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi...
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Dünya Kupası'nda tecrübeli ismi yakın takibe alan Çinli bir kulüp Beşiktaş'a haber gönderdi.
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Takımın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynadığı karşılaşma için Faroe Adaları'na giden Başkan Fikret Orman'ın pazartesi günü için Çin kulübü yetkililerine görüşme sözü verdiği kaydedildi.
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Çinlilerin Vida'yı transfer etmekte oldukça ısrarlı olduğu ve 25 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları öğrenildi.
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Hırvat stopere de yıllık 8 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi planladıkları ifade edildi.
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Detayların Pazartesi günü görüşülmesinin ardından transferin söz konusu rakamlara bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Ajans
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Salah oyuna girdi, 1 dakika sonra golünü attı! Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan Manchester City ve Liverpool arasındaki maçta, kazanan kırmızılar oldu. Maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...