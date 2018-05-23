Beşiktaş'a büyük jest! 40 milyon Euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Talisca ayrılırken Beşiktaş'a büyük bir jest yapmak istiyor. Sosyal medya hesabından sürekli Siyah-Beyazlı kulübe olan sevgisini dile getiren ve bu yüzden Benfica'nın kıskançlığına neden olan Talisca, yönetimle yaptığı görüşmede müthiş bir özveride bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Uzun süredir İngiltere, İtalya ve Çin'den transfer teklifleri alan Anderson Talisca, Çin seçeneğini eledi.
Foto: AJANSLAR
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Ancak İngiltere ve İtalya'ya gidebileceğini bildirdi. Bu konuda yönetimle görüşen Brezilyalı oyuncu, "Ben İnglitere'de bir kulüple anlaştım. Bonservisimi siz alın ve beni siz satın. Böylece benden para kazanın. Ben Beşiktaş sayesinde parladım ve bu teklifleri alacak bir yıldız durumuna geldim. Böylece Beşiktaş'a olan vefa borcumu da öderim" dedi.
Foto: AJANSLAR
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O TAKIM MANCHESTER UNITED DEĞİL
Talisca'nın bu jesti üzerine Siyah-Beyazlı yönetim İngiliz takımıyla anlaşma zemini aramaya başladı. Görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Fikret Orman'ın, "Talisca'nın transferi rivayet" açıklaması da ince bir mesajdı..
Foto: AJANSLAR
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Orman'ın görüşme yaptığı İngiliz kulübünün ismi ise açıklanmadı. Ancak Siyah-Beyazlılar, bunun kesinlikle M.United olmadığını vurguluyor.
Foto: AJANSLAR
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Talisca'nın önümüzdeki sezon Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Wolverhampton kulüplerinden birinin formasını giymesi bekleniyor. (Akşam)
Foto: AJANSLAR
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Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcunun, yeni takımına devre arasında imza attığını açıkladı. Güneş'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...