Beşiktaş'a 31 marta kadar 13 milyon Euro lazım

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yönetimin, siyah beyazlıların Avrupa kupalarına katılmasında bir pürüz yaşamaması için ay sonuna kadar futbolculara 13 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.
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İşte detaylar...
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UEFA denetiminden geçecek olan kulübün futbolculara ödeme yaparak, “Alacağım yoktur” yazısını alması lazım.
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Planlamasını üst üste üçüncü şampiyonluk üzerine kuran ancak ligi dördüncü bitirince planları alt üst olan Beşiktaş yönetimi, bu sezonu büyük bir mali sıkıntı içinde geçiriyor. Bir yıl içinde ödenmesi gereken 1.2 milyar liralık borç siyah beyazlıları büyük bir açmaza sokmuş durumda.
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Diğer yandan bu ödemeler içinde en kritiği, futbolculara olan. Yönetim 31 Mart’a kadar kadrosunda yer alan futbolculara toplam 13 milyon Euro ödemek zorunda.
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Yönetimin, futbolculardan “Alacağım yoktur” kâğıdını alması lazım. Aksi halde UEFA ile başı derde girecek. Bunun da anlamı Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmak.
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Eylüle kadar 20 milyon Euro daha gerekiyor
UEFA yılda iki kez kulüpleri denetliyor. Mart ayı sonuna kadarki periyot birinci dönem eylüldeki ise ikinci... Siyah beyazlı yönetim bu ay sonuna kadar 13 milyon Euro ödeme yaptığı taktirde önümüzdeki eylül ayına kadar UEFA nezdinde rahatlayacak.
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Eylül ayında da UEFA denetiminden geçebilmesi için yaklaşık 20 milyon Euro’luk bir ödeme daha yapması gerekiyor. Hasılı, Beşiktaş yönetiminin futbolculara yapması gereken ödeme tutarı yaklaşık 33 milyon Euro.
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Diğer acil ödemeler de hesaba katıldığında haziran ayındaki yönetimin ödemesi gereken acil borç 50 milyon Euro’yu buluyor.
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‘Come to’ya veda gençlere merhaba
Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun takım planlamasında önceliği maaş çıtasına verecek. Yönetim, takımın kontrat yükünde büyük bir tasarrufa gidecek.
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Yüksek ücretli oyuncularla yollarını ayıracak, buna karşın yeni transferlerde de istisnalar hariç yıllık 2 milyon Euro’nun altında; 1.2 ila 1.8 milyon Euro arası kontratlar sunacak.
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Takımı gençleştirmeyi de önceleyen yönetim dış transferde bonservissiz veya düşük bonservisli futbolculara yönelecek. Siyah beyazlılar, yabancı kontenjanına gelmesi muhtemel sınırlama nedeniyle geçmişte olduğu gibi genç gurbetçilere yönelecek. Yani ‘Come to Beşiktaş’ konseptinden çıkılacak.
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Beşiktaş önceki sezonlarda yeni transferlerini 'Come to Beşiktaş' sloganıyla yapmıştı... (VİDEO)