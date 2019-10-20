''Abdullah Avcı için yol ayrımı..:''

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımızdan Güntekin Onay ve Kenan Başaran, Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
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1
Güntekin Onay'ın Ankaragücü - Beşiktaş maçı için yorumları şu şekilde;
2
Üstelik gole de yakın. Atiba ve Elneny’nin olduğu çift ön liberolu sistemde de daha verimli olabilir. Dün ilk 45 dakikada topa yüzde 71 sahip olmasına rağmen Diaby’nin pozisyonu hariç üretmekte güçlük çekti siyah beyazlılar.
3
İlk yarıda Ankaragücü’nün 12 kez faul yaptığını ve sert oyunun da Beşiktaş’ı bozduğunu vurgulamak lazım. Abdullah Avcı baktı ki yaratıcılık sorunu var. 57’de Ljajic’i oyuna aldı.
4
Güven’i sola, Diaby’yi sağa çekti. Ancak bu kez de Burak sakatlandı. Ljajic’in kalabalık savunmanın arasında zaman zaman yaptığı ince işler ile Beşiktaş son 25 dakikalık bölümde daha etkili hücumlar yapmaya başladı.
5
75’te Sedat’ın oyundan atılmasıyla da maç tamamen tek kaleye döndü. Beşiktaş oyunun mutlak hakimiydi ancak aradığı pozisyonları yoğun baskıya rağmen bulamadı.
6
Abdullah Avcı, orta alanda yüksek pas isabetiyle oynayan Elneny’nin yerine son bölümde Orkan’ı oyuna soktu.
7
86’ncı dakikada Diaby’nin kaçırdığı bir gol var ki, kaçırmak atmaktan daha zordu.
8
Umut ile de son dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi 2 önemli puanı kaybetti.
9
''LJAJIC'İN ALTERNATİFİ YOK''
Beşiktaş, Ankaragücü karşısında sahaya Ljajic’siz bir 11 ile çıktı. Koşullar ne olursa olsun Adem Ljajic hücumda doğru pas tercihleri yapan, asist özelliği yüksek yaratıcı bir oyuncu. Mevcut kadroda da alternatifi yok.
10
Dün oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren Ljajic, 11’de başlasaydı Beşiktaş bu maçı kazanabilir miydi? Bence “Evet”...
11
Ne Lens, ne Güven ne de Diaby.. Beşiktaş’ın kadrosunda yaratıcı oyuncu yok.
12
Kabul etmek gerekir ki Ljajic formsuzdu ancak hafta içinde milli takımda 2 asist yaparak kendini bulup morallenmişti.
13
Dün 11’de başlasa Ankaragücü kilidini açan anahtar olabilirdi.
14
Kenan Başaran ise şu yorumlarda bulundu...
15
Seçim arefesinde oynanan bir maçtı. Hafta boyunca başkan adaylarına Abdullah Avcı’nın geleceği soruldu. Nezaketen, kendisiyle devam edeceklerini söylediler. Ama hocaların akıbetini saha sonuçları belirler.
16
Kazanma baskısı ve yönetim değişikliği... Yani Avcı’nın başında bir değil iki Demokles Kılıcı var...
17
Beşiktaş, nadir kazandığı maçlara göre bile dün rakip ceza sahasına daha rahat girdi. İlk devre üç tane önemli pozisyon yakaladı ancak son vuruşu yapamadan bitirdi.
18
Diğer yandan Beşiktaş, topa çok yüksek oranda sahip olsa da bunun karşılığı olabilecek pozisyon sayısına ulaşamadı. Ankaragücü, kaleye çok daha doğrudan gitmeyi tercih etti ancak devre bittiğinde çok net pozisyon ürettikleri söylenemez.
19
İkinci devre ev sahibi daha fazla geri çekilerek Beşiktaş’ı geniş alanda yakalamayı planladı. Avcı, Lens’in yerine Ljajic’i sahaya sürüp Diaby’yi kanada çekti. Ancak ‘yedeklik cezası’ da Ljajic’in görüntüsünü değiştirmiş değil.
20
10 kişi kalan Ankaragücü karşısında Beşiktaş, en kritik pozisyonları pas ablukasındayken değil, üst üste iki kontrada buldu. Ama Diaby ve Nayır, pozisyonları cömertçe harcayarak Avcı’nın yazgısına çok olumsuz bir etki yaptılar!
21
Gol çıkmasa da mevcut kadronun kontra oyununa daha yatkın olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
22
Topla oynayan ama oyunun karakterini biçimlendiremeyen bir Beşiktaş var sezon başından bu yana. Kazandığı maçlar dahil.
23
Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi, bu sezon için bu takım adına çok erken bir yol ayrımı niteliği taşıyacak. Abdullah Avcı takımının ilk derbisine bu matematikle çıkacağını kimse ummazdı.