Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız isimleri kadrosunda bulundurmasıyla, ünlü futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan Kartal, oyuncunun Beşiktaş'ta kalmama ihtimaline göre, alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.
Foto: AJANSLAR
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Ayrıca Quaresma'ya Çin'den gelebilecek yüksek meblalı teklifleri değerlendirmeyi düşünen başkan Fikret Orman, olası ayrılıkların yerini aynı kalitede oyuncularla doldurmayı planlıyor.
Foto: AJANSLAR
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe katetti.
Foto: AJANSLAR
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3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme
Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediğini defalarca vurgularken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Talisca veya Quaresma'dan herhangi birinin takımdan ayrılması halinde, Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor.
Foto: AJANSLAR
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Sambacılar’la 15 maça çıktı
15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard, hem 10 numara pozisyonunda, hem de iki kanatta da forma giyebiliyor. Bernard Duarte, Atletico Mineiro’da sergilediği etkili görüntünün ardından Brezilya Milli Takımı’nda da görev almaya başlamıştı. Sambacılar’la 15 karşılaşmaya çıkan Bernard, rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başarmıştı. Yıldız isim son olarak 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın kadrosunda yer almıştı. Sport.ua yazarı Ukraynalı gazeteci Andrii Varchak, Beşiktaş’ın hedefindeki Bernard’ı Fanatik’e yorumladı:
Foto: AJANSLAR
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Büyük katkı sağlar
Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov, onu 2013 yılında Atletico Mineiro’dan aldığında ödediği 25 milyon Euro’luk para, herkesi çok şaşırtmıştı. Bernard, o dönemde sadece 20 yaşındaydı ve bambaşka bir ülkeye gelmek için çok gençti. Ukrayna’nın havası, yaşam stili ve futboluna adapte olması biraz uzun sürdü. O dönemde takımda birçok Brezilyalı futbolcunun olması onun takım oyununa adapte olmasına yardımcı oldu. O dönemki teknik direktör Mircea Lucescu, ilk etapta tam hazır olmadığı için ona fazla forma şansı vermedi. Genel olarak yedek kulübesinde oturttu ve son anlarda oyuna aldı.
Foto: AJANSLAR
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Devler Ligi’nde parladı
Ukrayna Ligi’nin 2014 yılında büyük bir düşüş yaşaması, Bernard’ın kendisini göstermesine yardımcı oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı asistlerle kendisini göstermeye başladı. Bu durum da ona kadroda daha fazla süre almasının yolunu açtı. Bernard’ın bireysel özelliklerinden bahsetmek gerekirse en önemli yanı, saha içerisinde çok yaratıcı bir isim olması... Özellikle kanattan yapılan ataklarda takımına büyük destek verip hücum hattını başarılı şekilde destekledi.
Foto: AJANSLAR
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Tek eksiği savunma
Shakhtar’daki 5 yıllık süreçte Brezilyalı futbolcularla birlikte çok iyi bir uyum yakaladı. Birebir pozisyonlarda oldukça etkili ve adam eksiltme konusunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Eksi hanesine yazılabilecek tek konu ise savunması... Defans hattına fazla destek vermez. Eğer Beşiktaş’a transfer olursa hem kanatlarda hem de görev verilmesi halinde hücum hattında takıma büyük katkı sağlayabilir. (Fanatik)
Foto: AJANSLAR
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Fransa Ligi'nde müthiş gol! Evinde Bordeaux'ya mağlup olan Montpellier'de, Skhiri mükemmel bir gole imza attı. O golü izlemek için videoya tıklayınız...