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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11 Haziran 2019 - 08:58,

Transferde büyük sürpriz! İlk görüşme yarın...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.

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Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda takımın eski yıldızı geri dönecek.

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A Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük mesafe kat etti.

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Geride bıraktığımız sezon çarpraz bağlarının kopması sebebiyle Porto'da sadece 11 maçta oynayan Aboubakar menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine haber gönderdi.

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Oyuncunun menajeri ve Porto kulübü yetkilileriyle yarın İspanya'da görüşme gerçekleştirilecek.

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Porto ile sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında sona erecek olan Kamerunlu futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro.

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Yeni sezonda büyük bonservis bedelleri ile transfer yapmayı düşünmeye Beşiktaş, daha önce olduğu gibi Aboubakar'ı 2 yıllığına kiralamayı planlıyor.

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Beşiktaş'ın 2016'nın Ağustos ayında 2,5 milyon Euro bedelle kiraladığı Kamerunlu golcü, siyah beyazlı formayla 38 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 19 gol atan 27 yaşındaki oyuncu 4 de asist yaptı.

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Vincent Aboubakar geride kalan sezonda Porto'da 11 maçta forma giyip 4 gol ve 1 asist istatistikleri üretmişti...

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