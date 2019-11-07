Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir UEFA maçları bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadeleleri bu akşam oynanacak. Galatasaray'ın dünkü kaybıyla ülke puanı açısından kritik durumda bulunan Türkiye'nin puan veya puanlara ihtiyacı var. Bu sebeple bugünkü maçlar gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyor.
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Karşılaşma öncesinde spor severler maçların saat kaçta olduğunu ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. İşte Karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...
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Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu belli oldu Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Douglas ve N'Koudou'nun yanı sıra Burak Yılmaz, Hutchinson, Gökhan Gönül, Diaby ve Ruiz kadroda yer almadı Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Douglas ve Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın 17 kişilik Braga maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.
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Beşiktaş'ın Avrupa'da 220. randevusu UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Portekiz'in Braga takımına konuk olacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta 83 galibiyet, 90 mağlubiyet aldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 291 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 315 gol gördü. Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında daha önce 14 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 3 kez galip gelebildi. UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 291 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 315 gol gördü. BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Braga Beşiktaş maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Spots 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. "Kupa 2"de 118. maçı Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 118. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 117 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 42 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 185 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 146 gol yedi. 3 kez çeyrek final oynadı Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
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Trabzonspor, Avrupa'da 133. maçına çıkıyor UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 133. kez sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 50 galibiyet aldı, 48 kez mağlup oldu. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 177 gol gördü UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 133. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı . Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 177 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 84, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.
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UEFA'da 85. maç Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü. KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Krasnodar Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.
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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bu akşam Wolfsberger'e konuk olacak turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 24. maçını oynayacak. İstanbul ekibinin, Avrupa kupalarında çıktığı 23 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 23 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 21 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı. Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak Okan Buruk ile Avrupa'da 6. sınav Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Deplasmanda 12. maç Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
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En golcü isim Visca Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 5 golüne ise İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı. Avrupa kupalarındaki ilkleri Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.