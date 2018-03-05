Beşiktaş - Trabzonspor maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız Rüştü REÇBER, Kenan BAŞARAN ve Hakan ÜNSAL, Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyeti kaleme aldı. İşte o değerlendirmeler...
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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KENAN BAŞARAN: BABEL'E DEĞİL NEGREDO'YA BAK
Love, top kendisine geldiği anda genelde çevre kontrolü yapmadan doğrudan kaleyi düşünüyor. Ama kaleye sırtı dönükken de bunu yaptığında Beşiktaş’ın ileride top tutması olanıksızlaşıyor. İlk 45’te savunma arkasına bir kez sızdı ve onda da gole çok yaklaştı. Benzer bir pozisyonda da Babel de Talisca’yı golle burun buruna getirdi. Quaresma olmadığında sadece fiziksel bir yoksunluk değil, aynı zamanda ruhsal bir eksiklik de yaşanıyor. Kaygısız Bay Lens’in ilk devredeki en büyük katkısı savunmada yaptığı kritik bir müdahaleydi.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Pozisyon kısırlığında, Tolga’nın ön taraftan ziyade, arka mahallede takım savunmasıyla meşgul olmasının payı yüksekti. Kanattan top taşınmadı, merkezden yeterli derin top atılmadı... Haliyle soyunma odasına eli boş gidildi. Trabzon’un tüm oyun planıysa bir uzun topta Beşiktaş savunmasının yapacağı hata üzerine kuruluydu. Şeklen pozisyonlar da bulundu ama N’Doye bir Burak Yılmaz değildi.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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GALATASARAY TİTREMEYE BAŞLAR
GÜNEŞ’in 2. devreye doğrudan Negredo ile başlamasını bekliyordum ama o, yaklaşık 15 dakika daha beklemeyi seçti. Negredo, etrafında bir çevre yaratıyor, Love ise çevreyi dağıtıyor. Negredo, önce kendiğini değil, uygun seçeneği arayan bir golcü. Nitekim, Babel’in attığı ilk golde onun yerinde Love olsaydı yüzde 99 kendisi kaleye vuracaktı. İspanyolun Babel ile girdiği 2. gol işbirliği klasını bir kez daha tescilledi. Umarım Güneş de artık beratını verecektir. Bu takımın yapısal özellikleri 0-0 giden oyunda evvela Negredo ile başlamayı gerektiriyor. Üstelik İspanyol kanatta bile oynasa şu Lens’ten daha iyi bir çözüm olacak gibi. Kağıt kalem fikstür analizi yapanlar F.Bahçe-Trabzon aksında Beşiktaş’a sanmam ki 6 puan yazmıştır. Dün akşamla birlikte Başakşehir ve G.Saray’ın ayakları titremeye başlamıştır.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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RÜŞTÜ REÇBER: Şenol Hoca 3. şampiyonluğu istiyor
Dile kolay, çok kısa bir sürede 4. büyük maç ve bu maçların hepsi zorluk derecesi yüksek, baskı ve stres ortamı büyük maçlardı. Fiziksel yorgunluğu bir tarafa bırakıyorum, zihinsel yıpranma ve bütün bunların başarıyla (Bayern maçı hariç) üstesinden gelen bir takım Beşiktaş. Dünkü maçında çok hikayesi var. Son iki deplasmanda kazanamamış, muhtemel puan kaybında yarışta da dezavantajlı duruma düşecek olması Beşiktaş’ın karşı karşıya olduğu bir başka zorluktu. Biraz gergindiler, biraz sinirliydiler, özellikle Adriano ve Tolgay, bu konuda bir adım öndeydi.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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İlk 10 dakika Trabzon’un önde baskıyla Beşiktaş’ı oyuna dahil etmeme düşüncesi ve bunda başarılı oluşu vardı ama sonrasında topa da oyuna da ortak olan bir Beşiktaş takımı izledik... Quaresma’nın yokluğunda kilidi açacak 3 isim var; Babel, Talisca ve Love... Love dağınıktı ve iyi bir gününde değildi. Golsüz geçen ilk devrede çok pozisyon olmasa da zaman zaman temponun yükseldiği bir oynu izledik.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Beşiktaş için 2. yarıdaki en büyük şans yine iyi gününde olmayan ve çok yorgun gözüken Adriano’nun oyundan çıkmasıydı. Ve tabii diğer bir önemli etki de 3. şampiyonluğunu isteyen Şenol Güneş’in Love’ın yerine Negredo’yu oyuna almasıydı. Maç boyunca Adriano’nun yapamadığını Caner’in girdikten sonra 3 dakika içerisinde etkili orta ve paslarıyla yapması, Negredo’nun futbol aklı ve maçın yıldızı Babel’in golü... Beşiktaş için maçta kilidi açan unsur oldu.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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İPTAL DOĞRU KARAR
Biz Dame N’Doye’un golü neden iptal oldu dişe düyünürken (Golde N’Doye’un bir faulü yok. Temiz bir gol ama Rodallega’nın Fabri’yi teması faul. Hakemin kararı doğru) yine Negredo-Babel iş birliği Beşiktaş’ın Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmesini sağladı. Biz hakemlere maçın temposunu düşürüyorlar diye sitem ederken dün bazı futbolcuların buna etki ettiğini gördük. Sürekli kendilerini yere bırakmaları, tribüne oynamaları hem futbol kalitemizi düşürüyor. Futbol sert bir oyundur, mücadele ister, ayakta kalabilmenin sanat olduğu bir spordur. Bunlar da bu arkadaşların kulağına küpe olsun.
MAÇIN YILDIZI: BABEL
TRABZON’DA Okay Yokuşlu belki de dün en iyi maçını oynadı ama sahanın yıldızı sonuca da etki eden Babel’den başkası olamaz.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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HAKAN ÜNSAL İLE 3 SORU, 3 CEVAP
Sahadaki oyunu göz önüne alırsak sonuç normal mi?
Trabzon devamlı tedbir peşinde, ‘Nereden nereyi kilitlerim’ düşüncesinde. Hep önlem alma derdinde ve ofansta çok zayıf. Bu mantalite dünkü gibi en fazla 70 dakika dayanıyor.
Karşılaşmanın kilit oyuncusu sizce hangisiydi?
OYUNUN gidişatını değiştiren isim Negredo idi. Golleri Babel attı ama Negredo iki tane usta işi asist yaptı. Trabzon’daki oyuna bakarsak, Beşiktaş’ın birinci santrforu Negredo’dur.
Bu sonuç şampiyonluk yarışını nasıl etkiler?
Ligde ilk 4 sıra belli oldu. İlk 4 ile diğerleri ayrı bir yarış içerisinde. Beşiktaş çok kritik bir galibiyet aldı ama ben Galatasaray’ın hala fikstür avantajı olduğuna inanıyorum.