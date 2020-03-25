Beşiktaş sözleşme sıkıntısı! Fikret Orman devrede...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ta tecrübeli isim kendisine önerilen sözleşme teklifini kabul etmeyince başkan Fikret Orman devreye girdi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta Fabri sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan İspanyol eldiven yönetimin kendisine yaptığı yeni sözleşmeye yanaşmadı.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri yönetimin yaptığı 1 milyon 700 bin Euro'luk yeni teklifi kabul etmedi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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FABRİ 2 KAT ZAM TALEP ETTİ
Menajeri Efraim ile birlikte Siyah- Beyazlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren İspanyol kalecinin yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 5 yıllık yeni sözleşme istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fikret Orman'ın istenilen rakamı çok bulduğu ve Fabri ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Orman'ın bu rakamı 2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, Fabri ile görüşürken İspanyol kulübü Celta Vigo'nun Fabri'nin peşinde olduğu belirlendi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Fabri ile anlaşma sağlayamadığı takdirde gelecek sezon bonservis bedeli almadan gidecek. Kartal' da 2'nci sezonunu geçiren Fabri istikrarlı performansıyla Beşiktaş kalesinde güven veren isim oldu.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi 2 sezon içinde 78 resmi karşılaşmada forma giydi.