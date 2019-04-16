 Beşiktaş son kararını verdi! Guti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kenan Başaran'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Hürriyet'in haftalık Futbol Konseyi sayfasında, Hürriyet Spor Servisi Müdürü Mehmet Arslan, Beşiktaş'taki teknik direktör meselesinde önemli bir gelişmenin bilgisini verdi.
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Mehmet Arslan'ın haftalık gündeme dair sorulan sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:
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1- G.Saray, 10 kişi kalan F.Bahçe karşısında öne geçse de Kadıköy’deki gelenek sürdü. Bu gelenek/lanet konusunda ne düşünüyorsunuz?
NE laneti Kenan Allah aşkına oynanan futbola bir bak. Türkiye’nin en güzide, en büyük iki kulübü Türkiye’nin en güzel derbisine çıkıyor; sahada ne güzel bir hareket ne estetik bir vuruş ne de futbol kalitesi var. Derbiye dair konuşulacak ne varsa kulübedekiler ve sahadakiler değil, saha dışındaki bizler üretiyoruz. Çünkü sahada futbol yok, sahada taktik yok, sahada teknik yok. Bütün bunlar olmayınca da yine her zamanki geleneğimize dönüyoruz... ‘Efendim hakem şunu verseydi, hakem bunu verseydi...’ Hadi canım sizde...
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2- Derbi maçta iki teknik direktörün kadro, oyun planı ve değişikliklerini göz önüne alırsanız, sonucu kim olumlu veya olumsuz etkiledi?
YILLAR önce, ‘Türk teknik adamların oyuna katkısı sadece oyuncu değiştirmekten ibaret’ demiştim şimdi de şunu iddia ediyorum; Türkiye’de teknik direktörler yaptıklarıyla değil yapmadıklarıyla oyuna etki ediyorlar. Çünkü takımlarına kazandırabildikleri ne bir oyun anlayışı ne de bir taktik var. Allah aşkına 10 kişi kalmış F.Bahçe karşısında bir teknik adamın hakem hatasına sığınması normal mi? Evet Fatih Terim’den söz ediyorum. İyi ki futbolda hakem var. Yoksa Türk teknik adamların bir günah keçisi yaratmaları gerekecekti. Sakın yanlış anlamayın, hakem mükemmel bir maç yönetti demiyorum. Ama ne olur teknik adamlar bir kez olsun hakemden önce kendilerine baksınlar.
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3- Terim ve Albayrak, 1-1’lik sonucu hakeme bağladı. Albayrak, “Çok şey biliyorum” şeklinde acayip bir açıklama yaptı. Lig manipüle mi ediliyor?
EĞER futbol konseyi 10 yıl daha devam ederse sen 10 yıl boyunca en az 10 kez daha bu soruyu soracaksın çünkü en az 10 kez daha teknik adam ve yöneticiler aynı söylemi dile getirecekler. Az önce söyledigim ‘iyi ki futbolda hakem icat etmişler’ ifadesine bir şey daha ekleyeyim; iyi ki hakemi ve federasyonu icat etmişler, bir de komple teorilerini. Hiçbirine inanmıyorum.
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4- F.Bahçe-G.Saray derbisinden çıkan sonuçla birlikte düşünürsek, lig Beşiktaş ve Başakşehir için nasıl şekillendi? “Birinci ve ikinci oldular” der misiniz?
FİKSTÜRE bakarsınız en zor maçlar Galatasaray’ın... Galatasaray’ın Fenerbahçe beraberliği Beşiktaş’ı bu anlamda umutlandırdı ama ben yine de sıralamanın çok değişeceğini ihtimal vermiyorum. Birinci Başakşehir, ikinci Galatasaray olur gibi geliyor.
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5- Abdullah Avcı’ya Beşiktaş iddiası soruldu. Avcı yalanlamadı, sadece “Biz son 6 maça konsantre olduk” dedi. Ne dersiniz, Avcı gelecek sezon Beşiktaş’ta mı?
ABDULLAH Avcı bunu ister mi? Elbette ister ama unutmayın ki, eğer Başakşehir şampiyon olursa Abdullah Avcı Şampiyonlar Ligi nde görev yapacak. Bundan dolayı ‘Avcı Beşiktaş’a gider’ diyemiyorum ama bir şeyi net bir şekilde söyleyebilirim Guti (en azından önümüzdeki sezon) Beşiktaş’ın hocası olmayacak.
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6- Fenerbahçe efsanesi Can Bartu’yu kaybettik. Çok şey söylendi, yazıldı çizildi. Biz de tarihe notumuzu düşelim; Can Bartu için neler söyleyeceksiniz?
Ne söylense, ne dile getirilse çok az. Can Bartu ile birlikte aslında futboldaki asaletimiz de öldü. Bir daha öyle büyük bir futbolcu, öyle büyük bir insan, öyle asil bir sporcu Türk sporuna gelir mi bilmiyorum. Ben onunla tanışma, onunla çalışma, onunla ağabey-kardeş olma onuruna eriştim.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...