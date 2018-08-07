Beşiktaş sil baştan... Şenol Güneş 11'de bakın ne yaptı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş sil baştan... Şenol Güneş 11'de bakın ne yaptı!
Siyah beyazlılar gözünü hem transfere hem de LASK Linz maçına çevirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 19
Teknik Direktör Şenol Güneş ise radikal bir karar aldı... İşte yeni sezon öncesi siyah beyazlı takımda yaşanacaklar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 19
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sistemini değiştiriyor. Yeni sistemde Oğuzhan ve Tolgay ön planda olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 19
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını perşembe günü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 19
Rakibi yine kanatlardan vuracak olan Kartal, orta sahayı ise daha fazla hücuma yönelik oynatmak istiyor. İdmanlarda da bu çalışmalar üzerinde duran kurt hocanın yeni düşüncesi ilk meyvelerini Medel'in şut, Oğuzhan'ın kafa golü atması olarak vermişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 19
Geçen sezon en çok puan kaybını 11 kişi kapanan ve vakit geçirmeye yönelik futbol oynayan takımlara kaybeden Siyah-Beyazlılar, 40 üzeri orta yaptığı T.M. Akhisarspor ve Kayserispor maçlarını kazanamamıştı. Güneş bu sezon kanat bindirmeleri ve etkili orta stratejisinin yetersiz kaldığı maçları düşünerek orta sahanın rolünü arttırdı. Başta Oğuzhan ve Tolgay olmak üzere tüm orta alan futbolcuları Guti'ye emanet…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 19
Ayrıca Oğuzhan-Tolgay ikilisinin önüne 5 gol-10 asist hedefi koyulduğu öğrenildi. İşte, Beşiktaş'ın LASK Linz maçında sahada olması beklenen ilk 11'i...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 19
TOLGA ZENGİN
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 19
GÖKHAN GÖNÜL
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 19
ROCCO
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 19
PEPE
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 19
CANER ERKİN
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 19
MEDEL
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 19
TOLGAY ARSLAN
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 19
QUARESMA
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 19
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 19
BABEL
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 19
LARİN (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 19
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçmişti. Maçın birbirinden güzel golleri ve özet görüntüleri için videoya tıklayınız...