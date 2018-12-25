Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş silbaştan! Bakın kimler gidecek, kimler gelecek...
Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti.
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Sezonun ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek.
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Siyah beyazlılar, Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlerine başladı.
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Sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı da geri çağırmayı planlıyor.
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Sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.
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ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE
Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor.
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Adriano ve Babel'e teklif yapan ve bu futbolculardan en kısa sürede yanıt bekleyen siyah-beyazlı idareciler, gelecek yanıtlara göre bu bölgelere de takviye yapmayı planlıyor.
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Vagner Love'ı isteyen Brezilyalı kulüplerle görüşme halinde olan Beşiktaş, bu futbolcuyu göndererek yerine kaliteli bir santrfor transfer ederek ikinci yarıya başlamanın hesaplarını yapıyor.
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Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la ilgili durum ise devre arasında sonuçlanacak.
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Şenol Güneş'in vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan yöneticiler, bu futbolcunun affedilmemesi halinde, satılması için görüşmelerine başlayacak.
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BURAK YILMAZ İÇİN GİRİŞİMLER VAR
Siyah-beyazlılarda forvet konusunda en önemli gelişme Burak Yılmaz konusunda yaşanıyor. Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesi için TFF'ye başvuran bu oyuncuyla ilgili olarak aportta bekleyen Kara Kartal, çıkacak olan sonuca göre hareket edecek. Futbolcuya direkt bir teklifte bulunmayan ve aracılar vasıtasıyla Burak'ı takımda görmek istediklerini söyleyen yöneticiler, TFF'den çıkacak olan sonucu bekliyor. Trabzonspor'la mukavelesi devam ettiği için bu futbolcuya doğrudan teklif yapmayan Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'la ilgili olarak çıkan haberleri yalanlamıştı. Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde kadrosunda bulunan Burak Yılmaz'ı takımında görmeyi çok isteyen Şenol Güneş, bu futbolcuyla ilgili olarak yönetime raporunu verdi. Güneş'in forvetteki ilk tercihi milli yıldız.
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"Ben şu anda görevimin başındayım"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine "Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum" değerlendirmesi yapmıştı...